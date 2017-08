Rêver, un peu,

juste ce qu'il faut

et s'endormir au rêve satisfait.

Effacer le réel...

N'être plus que l'ombre de soi-même

ou du moins ce qui devrait être.

Et si l'éveil brise les possibles,

grimper au sommet pour voir

au-delà.

***

Que cesse cette fenêtre entrouverte,

ce n'est pas la liberté.

Que cessent mes pensées,

les murs les retiennent.

A quoi bon aimer dans une cellule ?

Le cœur n'est plus bon qu'à survivre...

Qu'on me l'arrache

pour lui offrir ce dernier présent de moi.





***





comme un foetus

dans un ventre torturé

tu nais mille fois entre les murs.

corps bafoué

mais esprit libre,

tu t'évades.

ta chair meurtrie

tu pleures les saisons chaudes de ton cœur.





LAETITIA GAND

Elle se présente :







Auteure et chroniqueuse littéraire née à Neufchâteau dans les Vosges (88) en 1979, elle vit désormais dans le Territoire de Belfort (90). Dès l'enfance attirée par les livres et le monde littéraire, elle a suivi des études dans le domaine. Son écriture est variée et sensible passant de la poésie au conte, la nouvelle, le dialogue.... Toujours des projets plein la tête dont un essai et un roman tout en continuant d'écrire de la poésie son art premier.





- Le roman du temps qui passe, éditions Joseph Ouaknine, 2011

- Entendez-vous...cette chaleur jaune? éditions Clair de Plume 34, 2012 (plus d'éditeur pour le moment)

- Traces de vie, éditions Omri Ezarti, 2013 ( réédité aux éditions Cana, 2016 ), Mention du Prix Al Bayane de poésie 2013

- Histoires d'eau douce et d'eau salée, éditions Mon petit éditeur, 2014