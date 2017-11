où le feu est une braise et la lumière

Il se baigne dans du sel et tombe comme une plume

et inflige des brûlures en te frôlant.

Le lit est maintenant mou et le cœur, une méduse :

et qui disent être la mort, et qui sèment ce doute dans les recoins.

et la peur est blanche comme des draps qui éteignent les étoiles

et c'est une forêt qui attend avec l'éclat de mille yeux.

Ni plus ni moins cela : chaleur de lumière très faible,

et sans arbustes :

ANNEE ZERO

le paysage qui alterne neige et flammes.

mais qui ne veut plus cesser d'être paysage.

et parcourt le chemin qui se rompt et bifurque ,

A présent le brouillard ne lève plus jusqu'à ma bouche

et il disparut en brisant une orchidée,

pero que ya no quiere dejar de ser paisaje.

Ahora la niebla no eleva hasta mi boca

Il est l’auteur des recueils Un dios enfrente (La Garúa, 2013), finaliste du prix Ciudad Alcalá de Henares de Poésie en 2014; et Mi corazón no es alimento (Ediciones En Huida, 2014). En 2015, l’éditoriale Valparaíso a publié sa traduction de Mal, du poète catalan Jordi Valls.

MIGUEL ANGEL REAL

Traducteur.

Il se présente :

Il poursuit des études de français à l’Université de Valladolid (Espagne), sa ville natale. Il travaille en 1992 à l’Agence France Presse à Paris. Agrégé d’espagnol, Inspecteur Pédagogique Régional dans l’Académie de Rennes en 2012, il enseigne au Lycée de Cornouaille à Quimper et intervient occasionnellement à l’Université de Bretagne Occidentale. Il se consacre aussi à la traduction de poèmes en collaboration avec Marceau Vasseur. Leurs traductions ont été publiées en 2008 par la revue Passage d’encres et en 2015 par le Festival de Cinéma de Douarnenez. En 2017 ils collaborent avec La Galla Ciencia (Espagne) et Le Capital des mots.

Il écrit également. En tant qu’auteur, certains de ses poèmes en français ont été publiés dans Le Capital des mots. Certains de ses poèmes en espagnol ont été publiés par les revues Letralia (Vénézuela), Fábula (Université de Logroño, Espagne), Marabunta ,El Humo et La Piraña (Mexique). Il a reçu le troisième prix du VII concours de Poésie "Atiniense" (Argentine) en 2016.