A l'interface toujours les lignes se confondent, fine silhouette aimée depuis longtemps, mes tempes et mon front lourds toujours visualisent le regard qui s'absente me dévisage furtivement, les hivers sont longs, la beauté souvent affleure le long des rivages de la profonde mélancolie du songe absent, juste un nom, celui du suprême à murmurer sur un chapelet de bois puis les retours dans les forêts profondes, la dernière esquisse le dernier murmure pour que s'écartent les écueils et les latences, la vie irréelle loin des confusions des foules qui hagardes qui errent entre deux rivages ceux de la passion et de l'ignorance, retrouvant un peu de vertu toujours je glisse mon regard inquiet vers les belles vers le ciel me remémorant la magnificence de celui qui tout imprègne.

01 novembre 2017

GEORGES THIÉRY

Il se présente :

Georges Thiéry est né en 1978 à Troyes et vit à Dijon en Bourgogne. Parallèlement à l'archéologie, il pratique la peinture et l'écriture. Il a autoédité plusieurs ouvrages et publié dans les revues "Recours au poème", "Levure littéraire", "Mille et un poètes"? notamment et "Festival Permanent des Mots". Ses ouvrages sont les suivants :

- à l'absence s'apposer FPM, Nancy, 2016

-Sur la route de Gafsa 2011-2012 e-book collaboration poésie visuelle avec Souad Mani , Calaméo, juillet 2015

-Recueil de poèmes Taire les rancœurs, The book edition, Lille, Juin 2015

-Absences simultanées, poésie, The book edition, 2014

- L'intensément fascinant, poèmes cosignés avec Chloë Malbranche, Edilivre, 2013

- Nuits Krsnaïtes, poésie, Edilivre, 2012

-« Le temple de la nuit » dans Anthologie de nouvelles sensuelles , dir. Chloë Malbranche, Edilivre, 2011

- Les chants parias, poésie, Edilivre, 2011

- Les jours tombent, poésie, Edilivre, 2009

- Mots aux femmes, poésie et dessins, Lulu.com, 2008

- Les sexes jaunes, poésie enluminée, Lulu.com, 2008

Il est aussi peintre.

http://georges.thiery.pict.free.fr/