La poésie est un sac de chez Prisunic

avec dedans des parfums démodés

Un poème dort dans chaque pierre

dans chaque mur et dans chaque pas

que font les amoureux

On est tous sursitaires d’un peu de temps quantifiable

prisonniers du regard hostile de nos rêves

On fait le travail du temps on organise des cérémonies

on met en ordre des possibles

C’est comme ça que l’on cherche à placer nos hypothèses

Toute famille tient domicile dans les souvenirs qu’elle laisse

La forme du langage épouse le désir

Chaque escalier de la mémoire donne le vertige

un cri c’est un rassemblement de preuves

une foule mystérieuse cachée derrière des portes

Les mots de l’aube savent la douleur des trains

la compagnie des fantômes

la solitude des hommes

Extrait de "Du langage" in " Langage(s) ". Editions Unicité, 2017

ERIC DUBOIS

Il se présente :

Éric Dubois est l'auteur de nombreux livres de poésie aux éditions Le Manuscrit, Encres Vives, Hélices, Publie.net, L'Harmattan, Unicité, depuis 2001. Éric Dubois collabore par des poèmes avec la collagiste Ghislaine Lejard à la réalisation de livres pauvres. Il est présent dans de nombreuses anthologies depuis 2004. Poèmes et articles en revues et sur des sites littéraires depuis 1995.

Éric Dubois dessine, peint et photographie.

Il bricole des vidéos.

Eric Dubois est référencé au Centre National de Ressources pour la Poésie ( Le Printemps des Poètes) et à la Maison des Ecrivains et de la Littérature , dans l'Anthologie Progressive de Poésie en Liberté et sur Evene ( Le Figaroscope) . Il est aussi référencé au Movimiento Poetas del Mundo .

Eric Dubois est référencé aussi sur Wikimonde Plus .

Il est membre de l'Union des Poètes & Cie et sociétaire de la SOFIA . Il est membre de la SGDL.

Et membre aussi du Collège du Prix Littéraire Rive Gauche à Paris et de l'association Rive Gauche à Paris. Eric Dubois est membre du Comité de lecture du Concours Poésie en Liberté 2016 et 2017 .

Eric Dubois est président de l'association Le Capital des Mots.