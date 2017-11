Initiation





Tôt un matin d’octobre, je vois

quelques mouettes endimanchées,

accrochées comme luminaires

aux grilles de fer forgé,

qui nous mènent à l’eau blême,

grilles qui, sous la braise de l’aurore,

ressemblent à des toiles d’araignée

ouvragées de soleil.





Oiseaux accrochés

à la béance du ciel,

blessés par la morsure du levant,

vous me faîtes signe

un de ces matins d’automne.

Par un léger froissement d’ailes,

vous m’exhortez à voler.





Avec son bec émaillé d’aube,

l’un des vôtres ramasse

quelques feuilles rousses

tombées de l’arbre,

me tisse un habit de lumière,

une toile d’automne,

des ailes ravaudées de soleil.

Et je déploie cette cape

tissée de feuilles d’or,

je m’élance, m’élève vers le ciel.

Je vole, mouette maladroite,

mais heureuse, dépouillée

de mes derniers oripeaux d’humaine,

réincarnée sous le feu follet de l’aurore

en oiseau irradié d’automne.





***





Le baiser de l’ange









Un ange bleu tombe du ciel,

se pose sur la mer

en s’immergeant dans l’eau bleue.





Ange éternel, devient périssable

comme les fleurs

dans la chanson de Jacques Brel.





Ange de la mort,

tu es mon double dépareillé,

ma muse qui chante une ritournelle.





Ton baiser me rend folle et fragile,

m’inocule ce parfum d’étrangeté.

A chaque homme, sa mortelle destinée.











ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) et Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives. Dernièrement, elle a également publié Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français, ainsi que Tessons et miroirs aux éditions Vox Scriba (2017).

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle est lauréate du prix de poésie Jean Rivet 2017 pour son recueil Lever l’ancre .

Alix Lerman Enriquez a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a par ailleurs collaboré aux revues Xero, Le Portulan bleu, Portique , La Revue alsacienne de littérature ainsi qu’à Poésie sur Seine . En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , La toile de l’un , Infusion , Recours au Poème et Lichen