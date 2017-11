Ma poésie

tu es une bouche anonyme

perdue entre mille échos

jamais tu ne signeras tes doigts

midis renversés

sur le miroir des bouches saignant la clarté à mille lieues des ratures des mains fil d’algues bleues

aube demeurée

o nuit rebelle mon poème

tu n’as pas le pur du souffle

décrochant mille printemps blancs

aux pieds des mers

je sais

mais au moins ramasse tes éparpillements

et raconte plus corsées

que toutes les cathédrales mêlées

les ténèbres sauvages des villes

chaque rue nue entre ses silences graves qui dit

déplie-moi la page que j’écrive HUMANITE en lettres de pierres

au moins dis ici

vivre

parmi les tombes oubliées

***

Pour tenter d’étouffer le cri

Si je blesse

parfois

quelques pages

c’est que

toujours

faut-il un lieu

où loger la pierre

je ne cherche rien

à dessiner

ces vides

si ce n’est un geste

pour tenter

d’étouffer le cri

***





Afrique

A toi

mes mains

offertes

entières

telle une avenue

à mes sens

debout

un poème

écrit

à l'aube

aux hanches

d'une fleur

qui marche

dans les rues

de mon enfance

On n'offre

jamais

vraiment

que lorsqu'on offre

de soi

le morceau le plus proche

et le plus lointain

Ô toi

terre si vaste

dans le commencement

des choses

***



Petit-Goave

Tu es Djemila

tu es Grignan

tu es Jacmel

au temps

de lune debout

et mes voyelles

sans voix

voiles

vers l’ivresse des algues

et des grappes mures

de mer

ADELSON ELIAS

Il se présente :

Je m’appelle Adelson Elias. Je suis né un 2 janvier du temps, à Petit-Goâve, une ville située à une soixantaine de kilomètres de la capitale d’Haïti, Port-au-Prince. Je suis journaliste et enseignant. J’écris pour résister aux griffes du vivre. Pour arrêter de douter, que mes mains, une fois, ont tenté de changer la mer. Et le sable. Et le coquillage.