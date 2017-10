Ce soir, j’ai une folle envie de rock and roll. Plan foireux d’une journée loin de vous. Solitude de la nuit avant que ne tombe la neige rédemptrice. "Je suis ce rêveur sans rêve à la merci d'une lampe de poche". J’écoute la voix brumeuse de Bashung pour la énième fois. Affalé sur ce canapé made in chinois, ma vie grésille comme un 45 tours vinyle un peu rayé. J’adore la musique populaire et ces tubes qui n’en finissent pas de te tirer les larmes.

Duo de lunettes noires. Mon frère de blues. Ce face à face devant le miroir des mélancolies. Oh démons broyeurs de l’enfance. À contrecœur, j’avale ma soupe et sors mon flingue sur tout ce qui bouge dans le brouhaha de mon crâne. Égaré dans cette chorégraphie des maux, mon cœur bat la chamade.

Les cargos le long des docks, peu à peu,

S’éloignent vers un ailleurs sans retour.

Sur ton sac de voyage "TAP BAROUD"

Inscrit au marqueur I Love Jim Morrison

© Richard Taillefer. Texte inédit 2017

RICHARD TAILLEFER

Il se présente :