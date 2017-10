Vin herbé

Quand il a bu le vin herbé

C’est là que tout a commencé

Il a jeté les nerfs du masque

Ses cils sont tombés dans le lac

Ont pris racine à même la lune

Il a nagé sur le soleil

Il a dormi sous l’eau châtain

C’est là que tout a commencé

Il a laissé la langue des biches

Boire rose à ses yeux cernés

Quand il a bu le vin herbé

La peau des yeux s’est débâchée

Il a écarté la nasse aux poissons

Il s’est chauffé sous l’eau du ciel

Il a souri la lèvre en coin

A l’océan dans le lointain

Quand il a bu le vin herbé

C’est là que tout a commencé

Il a veillé dans le plexus une lumière

Folle, noire et bonne

Qu’il désenroule sans fin

Depuis qu’il a bu le vin herbé

Il a jeté

Il a nagé

Il a dormi

Il a laissé

Il a écarté

Il s’est chauffé

Il a souri

Il a veillé

C’est là que tout a commencé.

*

Haut pétrole

Sur la pointe des pieds, les bras tendus, du bout des doigts

Haut haut haut, je tends la lune aux nuages, j'en attrape parfois

Mon disque est un filet

Dedans les bonnes nuits, les nuages cavalcadent

Haut haut haut, dans le flux de la lune, j'aimante

Apaloosas, courbures

Tes reins qui dansent dans mes mains et des sourires d'enfants

Les nues m'envoient, les bonnes nuits, cheveux de paille ou bien de laine

Des doigts noirs et blancs qui recouvrent tes seins

Un globe si sauvage, tant de neige, d'Amazones

Haut haut haut, je pêche les étoiles

Mais les sombres nuits, dedans du bout des doigts

Oukazes en pluie, traités battant l’orage

J'attrape au vent ma colère, des armes, des couteaux

Haut haut haut, ma lune est un puits noir et je suis sanguinaire

Le globe est misérable, temples, banlieues, gares

Tes larmes sur les draps, comme il est trop humain





Alors tout au fond de ma lune, haut haut haut

Je bois, je bois, je bois, le pétrole de la nuit.





**





L’Ost

Ta quête dans l’encre des batailles Même vaincu tête basse S’en est presque effrayant Ne se départit de l’Ost Ta quête jamais dépouillée Ni tout à fait de hampe Ni de gonfanon Du glaive ni du trophée Dans l’encre des batailles, je te connais Toi chevalier fou Cinglant de ton glaive Les pins Guerroyant les pommes d’or Comme si je t’avais fait La cavalcade, ô ton inquiétude S’écarte pourtant, tu le sais De la sente montrée par le moine Où se donne ce qui est là Mais relever le gant, toujours Il te faut Porter la coupe aux lèvres Indéfiniment Anime ton coeur blessé Et ton orgueil sans dieu Aveugle Qui veut l’amour d’un roi, je t’ai fait Immense, sans mesure Il te faut l’or, les louanges La peau des Muses, je te sens La taille, ô ton orgueil De la biche sous ta caresse Et l’assentiment intarissable De ses yeux, je t’entends Pourquoi te faut l’Ost tant et plus Pourquoi chevaucher infiniment vainement Tous les chemins de ligne Comme un page blond garçonnet Bercé par le parfum oublié Chemise et long collier De la dame noire qui T’enveloppant un soir dans ses mains Te couvrira enfin de baisers froids Enfin sur son sein.

RAPHAËL ROUXEVILLE

Il se présente :

Raphaël Rouxeville a étudié et enseigné la littérature. Il a plus particulièrement travaillé sur l'oeuvre de Rimbaud. Ses poèmes ont été publiés en revue par Le Capital des Mots, Terre à Ciel, et prochainement par Décharge et Lichen.