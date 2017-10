TROIS PROSES EXPRESSES

CHARADE

Le vent d'autan balance ses questions aux nuages. L'horizon s'allume en attendant la pluie. Les couteaux des fenêtres épluchent la patience. Les coulisses de l'aube replient leurs veilleurs en costume. Le vertige crépite au fond des corps vacants. Les rides de la nuit ne riment plus à rien. La rue ne bouge pas d'un pouce, sous les pas des hommes qui reviennent des fêtes d'un dieu mort. Entre un nuage et un sillage, il y a toute une vie qui se déroule en douce. Mais on a beau chercher le sens de cette course, c'est comme l'échappée d'un songe, comme le dernier mot trouvé de la charade dont le prince est un enfant, tombé en chandelle de feu dans un vague tombeau.

***

PROMESSE

Derrière la porte, il y a quelque chose qui n'a pas de nom dans ma mémoire. Juste une couleur violente et malade, cernée d'un tourbillon de décomposition. Une couleur de course à perdre souffle et de séparation à la fin de l'été. De volet qui claque dans une maison abandonnée. De lierre avide et de rouille enragée. Et puis, au centre de ces ruines, il y en a une autre, fragile comme une goutte d'eau au bord d'un toit, une couleur de jambe de jeune mariée et de paupières dépliées pour un nouveau vertige. Je déracinerai ces statues de sel, au sein du vague à l'âme. J'étoufferai ces plaintes de pierre qui perlent à mes genoux, à force d'adorer ton ombre dans les temples de mes nuits blanches. Je te retrouverai, de force ou de regret. Mon amour est plus grand que ton aveuglement.

***

DESTIN

Le temps est un dormeur qui mène à l'éternel. Conte d'un hiver noir, dont les lettres se mêlent dans le cœur d'un enfant qui ne veut pas dormir et tremble d'avenir. A présent, il a vieilli sous le sceau du secret. Le vent se lève dans son dos, le poussant vers l'abîme. Sans cesse, du silence étincelle sur sa langue, pincée de mouron jetée aux petits oiseaux du sens. Sur la mer qui scintille dans ses livres d'images, l'aventure d'aimer scintille à l'aveuglette et l'épée nue de son désir oscille, tirée hors du fourreau de sa fièvre corsaire pour la banquet d'unes sirène.

© Pierre Lepère