A quoi ça sert de couper les fleurs courtes sur le bas de la route ?





À S. L.





Les frêles frôlent la rosée

Tiges indolentes dans les brins d’herbe

Leur ronde se nappe des oripeaux des évêques

Sur le chemin de la Font Sainte où vont les bergers

Un petit groupe de fleurs s’est rassemblé

Les impériales se mêlent à la cohue des aiguillons plantés dans la terre

Aux pieds des marcheurs rougis par le vent glacé

Gravillons et monts moussus chatouillent Gulliver

Les iris tombent de leur piédestal

En révérence aux favorites du bal

Cendrillon et sa pantoufle de vair

Les femmes fatales et leurs grands airs

Les nanas de Niki de Saint Phalle

S’inclinent dans l’esquisse pâle du soleil levant

La démesure des feuilles entoure leurs pétales

Les odorantes n’ont que faire de ce déballage

La puissance de leur arôme

S’agrippe à l’humus

Par un fil si ténu

Qu’elles concentrent tout leur éclat

En un cœur ardent de la taille d’une épingle

Pas besoin d’être un hibiscus pour se répandre

Un diplodocus pour s’étendre

Elles portent en elles

Le safran des Indes et le sel de l’Himalaya

L’encre d’antan et le renouveau du printemps

Les limes des cimes

Les digues des vagues dingues

Le Mont Lozère et la Cordillère

Le Mozambique et l’Afrique

La lune et Saturne

Suspendu à leur cordelette

Le vertige des pensées voltige

Le versatile babille

Coquelicots

Boutons d’or et bleuets

Fleurissent

Les champs et les bas-côtés

Le blanc et les couleurs

S’unissent

En bouquet de violettes

Sur le papier

Vers et voyelles

Reverdissent.





30 octobre 2017

LAURE WEIL

Laure Weil se présente :



Professeur agrégée d'arts plastiques, je suis aussi curieuse de littérature, de cinéma et d'architecture. J'ai fabriqué quelques livres d'artistes, dont le lien entre eux semble être l'effacement. Livres restés confidentiels. J'écris généralement pour restituer une rencontre avec une œuvre, qu'elle appartienne au champ des arts plastiques ou au cinéma.

Je cherche à diffuser mes textes parce qu'il est plus facile de se motiver à écrire régulièrement quand on sait que ses textes sont susceptibles d'être publiés.

Mes écrits sont nourris par ma culture des arts plastiques et par ma liberté à jouer avec les mots, comme s'il s'agissait de couleurs pour un peintre.