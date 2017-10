LE CAPITAL DES MOTS - JIANI ABERT

JIANI ABERT

Il se présente :

Ma biographie…

Jiani Abert, vit en Vendée. Il écrit depuis de nombreuses années, principalement de la poésie, sans avoir chercher à éditer. À 20 ans, la rencontre de Louis Dubost, poète et éditeur ( Le Dé bleu ), est décisive : il entame un long travail sur son écriture, qu’il veut concise, où chaque mot se trouverait indiscutablement à sa place et qui donnerait à l’ensemble une forme parfaitement articulée, instantanément aérée, sans fioritures. Aujourd’hui encore, et plus que jamais, il ne cesse de découvrir, d’expérimenter, de méditer les choses essentielles de la vie. Deux de ses poèmes sont parus dans la revue papier Lélixire. Est aussi présent dans la revue en ligne Lichen.