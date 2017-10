Des mots des fleurs une pagne

Au seuil

Du printemps

Au bord bleu du lac

Des flamands roses seuls flânent

tels barques sur l'eau.

Une goutte annonce

La pluie qui va s'écraser

sur le paysage





Sous un ciel d'argent

Une rare blancheur luit

Dans la nuit qui passe

Impresario (extraits) . Haïkus.





JAMES STANLEY JEAN-SIMON

Il se présente





James Stanley Jean-Simon est né à Petit-Goâve ( Haïti ) . Normalien Supérieur, il a fait aussi des études en Sciences Juridiques à l’EDSEG et en communication à la FASCH. Poète, nouvelliste, conteur, dessinateur et écrivain, ses textes ont déjà paru dans les journaux et revues d’Haïti et à l’étranger. Il a publié "Nyaj dènye sezon"(Poésie) et "Ti-Jean et le trésor de Fort-Royal" (Contes haïtiens), et des articles littéraires à "Potomitan" et " Controversehaiti.org" et "Baobab" en Afrique. Il prépare actuellement la sortie de deux recueils de poésie et un livre de contes.