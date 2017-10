En bas

Après le final brutal

J’arrache les scotches

Des cartons gris

Pour y trouver ta trace

Du jazz et des cadavres

Des vaisseaux de l’espace

Le sexe pris d’un fou rire

Entre mes mains

La couverture orangée

De Jérôme Bosch

La neige morose de l’internat

Intensifie mon désir de toi

Eteint comme un éphémère

Sans axe sans corps

J’avance moi fils

Sur la trace des mots

Bâtons et balises

Girouette rougissante

D’une intériorité rude

J’observe le monde

Dévié de la trajectoire

Les filles grimacent

Sous mon nez

Se demandant sans doute

A qui elles ont affaire

Seule une femme aux yeux peints

Me prend au sérieux

***

Sombriété

Le son de ma voix

Encore mal née

Ce corps d’un coup

De garçon qui chante

Une note carmine

Le creuset

Des ambitions roides

Soudain balbutiant

Faille lointaine

Parlant des entrailles

Violences braisées

Bile anthracite

L’assassinat qui perce

Chaque matin sans cesse

Je retourne au charbon

On découvre

Le phénix

On arrache

Les peaux du plexus

On renoue

Les fragments perdus

Tandis que j’accable

D’horizons pointus

Ce monde congestionné

Qui tousse périclitant

L’œil perçant du condamné

Ses poignets entravés

Me questionne la nuit

Mettant le poids de sa mort

Dans la paume du frère

J’attache ce message

En moi fermement

Rage vie pleur fanal

Action des basses souches

Le travail est à l’œuvre

***

Le guetteur

Je suis une bombe

Mes mots crochent les sons

C’est ailleurs que je regarde

Vert et épanoui

Une luciole dans le cœur

Dehors les murs sont sourds

Risquons cette voie-là

Plus tard je dors

Et c’est comme une liqueur

Dans le creux des veines

Vite appareillons

Faisons irruption ici

Sans jamais se taire

Pas avec cette main-là

Affolé mais pas idiot

Les yeux clignent très vifs

Il y a cette pierre à soulever

Et cette autre à tondre

Extraits de "Sombriété"

JACQUES LALLIÉ

Il se présente :

Né à l’Isle Adam en 1971, Jacques Lallié se consacre tout d’abord à des études supérieures de commerce. Il commence sa carrière dans l’imprimerie en tant que commercial. Parallèlement, il suit une formation théâtrale auprès de Jean-Félix Cuny. A 30 ans, il devient comédien professionnel et monte sa propre compagnie de théâtre. Il y crée et joue une adaptation théâtrale de la correspondance entre Henry Miller et Anaïs Nin. Puis il est mis en scène par Isabelle Desage sur le grand poème de Fernando Pessoa, « Passage des Heures ». Ses pas le mènent également vers le théâtre médiéval. Après un détour dans la production audiovisuelle, il travaille à partir de 2011 comme professeur de théâtre et animateur dans le milieu social avec le théâtre-outil. Dans la quête d’une alliance entre danse et poésie, il organise plusieurs stages interrogeant corps et voix. En 2017, il écrit son premier recueil de poésie « Sombriété ».