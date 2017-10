C e livre est une édition bilingue en langue mé'phàa (ou tlapanèque) et en espagnol. Il s'agit du premier recueil édité en cette langue autochtone de l'Etat mexicain de Guerrero.

¿Que no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí?,

HUBERT MATIÚWÀA

Il se présente :

Hubert Matiúwàa (Mexique, 1986), a publié sous le pseudonyme d'Hubert Malina. Il appartient à la culture Mè´ phàà (Etat de Guerrero). Il est diplômé en Philosophie et Lettres par l'Université Autonome de Guerrero, et possède un Master d'Etudes Latinoaméricaines (UNAM). En 2016 il a gagné le “Premier Prix en Langues originaires Centzontle” pour son oeuvre “ Tsína rí nàyaxà’ / Cicatriz que te mira ” (Cicatrice qui te regarde) et il a participé au VII Festival de Poésie Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Il a obtenu le V Prix de Littératures Indigènes d'Amérique en 2017 et le Prix de l'Etat de Guerrero de Jeune Poésie en 2017.

La voix d'Hubert Mati ú wàa dénonce avec détermination les exactions du pouvoir mexicain envers son peuple, dont il revendique deux valeurs essentielles: la terre et la parole. Un plaidoyer pour la liberté.

Les lecteurs hispanophones peuvent consulter ces vidéos sur son oeuvre. Certaines sont conçues par la revue en ligne mexicaine La Piraña.

https://www.youtube.com/watch?v=aDn9Krj4d9Y