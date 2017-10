Vois là l’âge où voyage t’assagit

Au bout du souffle se dépose des heures le duveteux oubli

Regard du hasard sans fard sur ces écarts

Ta voix partage ses départs vers d’autres espaces

Concomitance des existences sans chemin de halage

La pensée se sait liée d’ici à l’au-delà de tout temps

De toute saison aussi, ainsi que de tout horizon

Vois le ce masque qui se hisse et brise toute aspiration

Retour à l’hagard espoir où tes trajets se gardent de tout détour

Mais voilà la voie aimée des lendemains déchaînés

Là où s’immerge l’immensité de l’ici en l’ailleurs

Qui parsème tes sentiments vitaux dans les interstices d’infinies parallèles

GÉRARD LEYZIEUX

Il se présente :