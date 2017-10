LE CAPITAL DES MOTS - GABRIEL MEUNIER

si possible...

et la lune, lentement,

et puis en fermant les yeux

et l'aigrelet d'un vieux pain

bien plus loin que toutes les roses du monde

noyer au plus profond de la fourrure d'un chat

si possible

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).

Texte et photo : © Gabriel Meunier .