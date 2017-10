J'ai une sainte haine

du paintball

du nucléaire

du ketchup

des soldes

du karaoké

du foot

des supporters de tout (mais surtout des supporters de foot)

des voyages organisés

des voitures passées au lavage tous les trois jours et de leurs propriétaires

des tabloïds sur papier glacé

des zones de loisirs

des zones sous vidéosurveillance

des salons de toilettage canin

des panneaux publicitaires

des jeux vidéos guerriers

des jeux olympiques

des jets skis

des feux d'artifices quotidiens

des écrans géants

des défilés de majorettes

des canettes de bière

des campings car

des boissons aromatisées

des arnaqueurs de petits vieux et plus encore des arnaqueuses de petites vieilles

de la fête d'Halloween

de la fête des mères des pères des grands mères des culs de jattes levés du pied gauche

de la Française des Jeux

des carnassiers de tous poils mais surtout des bipèdes habillés

des stylos qui tombent en p

Pourquoi je vous dit tout cela ? (la liste peut continuer, mais si vous êtes sages, je vous dirais ce que j'affectionne particulièrement)

parce que cela me fait du bien (normal, un vieux schnock...Vous en profiterez donc forcément un jour ou l'autre)

parce que généralement les footeux boivent de la bière passent leur temps à lustrer leur 4x4 pour filer baver au prochain défilé de majorettes (donc vous pouvez vous débrouiller tout seul pour éviter les chausses trappes aux jeux de hasard, les gueulards et le diabète)

parce que cela permet de réduire toutes les dépenses inutiles (beaucoup)

parce que les bords de routes ne seraient plus souillés de publicités

parce que les grillons, confiants, rentreront dans nos chaumières

parce que les enfants redeviendront de joyeux farceurs

parce que la sécurité est un leurre

l'art, l'amour et l'espoir ne se mettent pas en conserve

rendons-les éternels

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).