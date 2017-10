L'art escobar

La romance aux anciens Écorchés.

Connais-tu l’homme perdu qui s'imprimait les dents de citrons toxiques ?

Vivant de faux et d’herbe imprudente, il bise la mouche pour réaffirmer l’illusoire de sa semence.

Au pied d’un platane, à l’époque où le soleil se paye, il consacre le crime de l’amour par le choc tremblant d'un ornement masculin sur Odette qui jusqu'ici est la seule agence qui reconnaisse la tige gercée comme le t erme en souffrance adressé à l'Assurance .

Bien que vengeance recommence, il y a une vision qui peut nous convenir : bizarre le rôle de la poupée démantelée emmêlant abandonnée et pourtant saupoudrée d’exemplarités !

Sous le TEMPLE de la contingence est né le Jeu de Perd , analogue au sentiment impossible pour l’humain totalisateur du Nom sans façon .

Courir, avec pour jerrican un clou dans la perception .

*





Joie de s’enlever volontairement à la vie fait violence aux représentations estropiées de la confusion artistique, le sainement esthétique tenant à attirer une attention socialisée exhibe son amour circonflexe de la tache.





*

Je suis susceptible de servir de messager entre le signe et le signifié aussi appelé arbitrage respiratoire, une ainsi danse qui déconcentre l'information en suffisance cinématographique.

*









Tel béribéri, telle scène, chewing-gum servi avec le thé : le sens des réalités .

Le sentiment de s'opposer soit au prestige soit à l’occupation allongée de nos misères bornées par une crise en manque de réussite, caractère costumé d’une recyclable haleine de mourant.





*

Les notions comme les proto-relatés témoignent, s’il vous hait, de l'art ahuri sinon interdit.

À tout de suite brèves enivrées de belgicismes somnolences, qui pour combattre Aléa de Facto rejetaient toute élite et voulaient soutenir Démérite le philosophe de l'Erreur, dans le sens suspendu à un rien soutenu.





*

Selon la courbe plus ou moins sanguinaire des cauchemars banalisés s'étalant contre la théorie des s’entre-tuer pour le contrôle du stérile...

Eh que, même plaide coupable celui qui est assis sur du tranchant ; jeter un sort en recourant à la tendresse !

*





La joie !





Exprimant qui approuve la participation du Pluriel démentiel, écritures qui naissent d'un Pari Individuel Bucéphale et doté d'un seul doigt se livrant à des opérations de change,





le foie, est très bon pour prophétiser... J'errais de plaine en plaine au gré des pissotières...





*





Le donner forme , dévotion pour d'affres garçonnes et stricte occasion de saisir, d'arracher un paquet, urbanistique ardeur en idées incestueuses.

Synaptase , maussade salsa que d'user de mots si prohibitifs pour d'automatisables mise en relation moyennant des solutions vivant toujours en clonasses.

*





De copyright colère déçoit pété d'exclusif et casse ses dents contre les arbres, puis implore ® qu'il y a d'ouvrir une cession avec un Revenu qui – en se prenant pour une globalité d'autorité argumentée - est Parvenu pour dire « qu'il n’admet aucune jouissance ».

*





Raffiné de la Catastrophe, testatrice dont la larve s'intéresse aux fraternités de désespoir.

Fausse-couche, du g enre performatif où le tragique et le pathétique côtoient - poussant le chariot de la Panique, la grosse mouche à l’abdomen familier et comique - mais qui change de comportement ou de lieu pour cause de clientélisme.





*





Je ferai rejaillir le Peut-Être qu'actes et paroles savent tirer du fond de notre infidélité à la récidive, prenons la ferme Incertitude pour une des branches du grand dessein et de la vaste pensée qui sert à lier une mineure à la guirlande oculaire d'une tête fatale :





Au commencement on écrivait Patte-d’Animal .





*

L'anxiété d'être heureux a entraîné l'Univers dans de lointaines dérisions.

Correctement troublant, Dieu se leva de sa couche, fit l'époux insurgé en son geste de haine envers sa mère.

Elle, farouche à consommer , la fièvre dégradante, essuyeuse autrefois de pieds grondement admirés, ne voit dans l'acte d'incarner qu’une haute-fidélité au progrès bien-aimé.

Louche, l'ardeur verte, nous sommes alors attachés à frimer un monde entièrement énoncé, qui de bonté, décharge de l'ordre dans la bouche divergente d'une Légalité conquise à l'obéissance par des fesses de rêve.

Après biens des approches, de l'écrivain contraint au logo héros, est brutalement aveuglé le pervers de Carrière qui introduit en minous une idée-cadeau, bien décidé à séduire la verve isolée ou l’émoi encore mis de côté.

Des hivers inconscients, des étés tremblants et des rois volcans ont chemisé l’homme d’untels et le féminin de soins, mioche promesse qui n'a que ressentance d'être effervescence, sommé de donner un son mouillé à baiser.