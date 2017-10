RUMEUR D’HIVER

Jugé par la glace

De ceux qui conspuent

Fixés dans cette position

Instable et douloureuse

J’attends que se passent

Le temps continu

Douces illusions

Tendres et malheureux

***

PARADES DES SONGES

Abandonné par l’esprit qui le regarde parmi les miens dans la déliquescence de cette descente sans fin et sans fond, perdu dans mes propres pensées, je songe à moi-même pour âme recentrer sur tout ce qui a fait que je suis et que je suis encore. Je n’ai pas changé. Peu. Pas sur le fond. Je me morfonds dans cette mutation, souvent amorphe, qui ne me correspond pas. Impossible de savoir où je vais. Je regarde devant moi, mais la brume coupe cette vision à long terme que j’aimerais. Les rêves me reviennent comme les oiseaux perdus.





***





Le sang coule aux portes de cette Ville Nouvelle, devant le port aux barques où fleurit la magnificence des sciences perverses. Au loin, la cloque tinte la vie âcre. Les fenêtres se lèvent pour admirer l’alliance sacrée, symbolisée par les pierres précieuses scintillant dans le ciel rougeoyant. Les rues s’étalent dans l’obscurité de la nuit aux perspectives sombres, alignées à la Lune magique où se gravent les instincts primitifs des fêtes endiablées.





Les découvertes des bandeaux frappant le regard. Un corps livide et sans vie, blanc, humide. Ses habits en lambeaux comme la fin d’un conte cruel. Nulle trace de sang autour de lui. Nulle trace de violence. Juste ce corps déposé dans la rue sale, aux chaines putrides qui se décomposent.





Personne ne s’arrête plus devant cette absence.





***





L’enfance marche sous les huées des clochettes qui virevoltent au vent frais. Il n’existe guère de plus noble représentation d’elle même que cette présence blonde et saturée qui marche, pèlerinant dans l’atmosphère arrive, avide de sentiments. Au balcon, un cœur tendre admire la beauté nue qui passe. Langoureusement. Elle aussi est devenue banale au point qu’on ignore. Les cloches sonnent à nouveau. Dans sa chair on peut lire sur la fragilité de l’argile, ses pensées pures qui murmurent l’adolescence. L’idole revit, dans le soleil caché et dans les nerfs de cette poupée aux nattes brunes qui avance. L’innocence les croise sans le regarder. Les rives de la rue semblent s’éloigner. Indignes perspectives.





***





Derrière un buisson, une mystérieuse ombre rôde et fait frémir les branchages. Elle observe l’enfance qui marche près du cadavre, froid. C’est la seule qui semble le regarde. Peut-être que la candeur est une clef de la vision. L’ombre s’agite et suit lentement l’enfance qui mue devant elle. Les clochent sonnent encore, mais il n’y a plus vraiment d’heure. Le temps est abstrait ici. L’enfance continue de déambuler dans la ruelle qui rétrécit, uniquement éclairée par cette petite Lune. Le sol est humide. Il a plu. L’enfance aime l’odeur du goudron mouillé. La Ville Nouvelle s’est vidée. Ils ne sont que trois : l’enfance, le mort et l’ombre.





***