Aujourd'hui j'rêve plus d'm'intégrer

de mise en cage et d'élevages...

ça expulse et se propage comme une mérule

ça a beau refléter les aubes et les crépuscules

et les façades vitrées des salariés mieux notés

faut pas chercher plus loin

aucune fresque esthétique me f'ra croire

qu'c'est plus qu'une variation de gris

et leurs fumées m'masquent la lune

on croirait un bateau ivre

certain jour, dans le bleu du ciel,

et sa cheminée qui domine tout

les insultes et les lâchetés des retours d'soirée

et reviennent les bousculades et mépris d'après l'boulot

et la soupe musicale qui malmène les nerfs

les hanches et l'trou du cul écrasés

les tendons et l'dos angoissés

de la fin des violences et de la chair

nommer et décrire

ANA MINSKI

Elle se présente :

Ana Minski se promène entre le Val-de-Marne et les Pyrénées, tour à tour documentaliste, archéologue, femme de ménage, chômeuse... Elle a publié quelques poèmes et nouvelles (Le Capital des mots, Les Corrosifs, Créatures, Les tas de mots, Les Artistes Fous Associés, La gazette de la lucarne) et peint depuis 2011 : http://mitaghoulier.blogspot.fr/ ; http://anaminski.eklablog.com.