Cantate









Châtaignes rabotées

de lumière et d’ombre à la fois

crissent sous mes pas.





Feuilles trouées de soleil

froissées, refroissées par le vent,

par la bise froide du matin

chuchotent à mes oreilles tout bas.





Feuilles recroquevillées

dans le silence de ma nuit,

violette par endroits,





tintent au-dessus

de mon visage

auréolé de lumière

et du sang des étoiles





Étoiles mortes récemment

comme les feuilles d’automne

la nuit dernière,





Étoiles mortes en chuchotant

dans le fracas de l’aube

et son éclat.



***

Pulsations





Un enfant court dans l’automne,

ses poches remplies

de trésors de septembre :





Des feuilles d’or recroquevillées,

froissées comme de la soie orange,

le pelage d’un écureuil qui s’éclipse

dans la fourrure cuivrée des arbres.





Un enfant court dans l’automne.

La vigne vierge court

sur les murs décrépis des maisons.

Leurs fissures sont les miennes,

celles des châtaignes éventrées aussi.





Le sang tambourine

sur les murs de pierre en feu

comme dans le cœur battant

d’un enfant insoucieux.





Le sang cogne à la paroi

de mes tempes

toutes trempées de lumière

dans ce soir rouge de septembre.





Et il court, l’enfant de l’automne,

Il continue de courir

dans la braise du couchant,

Il court, court

à perdre haleine

dans les fines poussières

de feuilles d’or





qui deviendront

à la nuit tombée

cendres d’acier refroidies,





lorsque la lune pâle venue,

le cœur rouge et transi

de l’automne ne battra plus.









ALIX LERMAN ENRIQUEZ





Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) et Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives. Dernièrement, elle a également publié Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français, ainsi que Tessons et miroirs aux éditions Vox Scriba (2017).

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle est lauréate du prix de poésie Jean Rivet 2017 pour son recueil Lever l’ancre .

Alix Lerman Enriquez a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a par ailleurs collaboré aux revues Xero, Le Portulan bleu, La Revue alsacienne de littérature ainsi qu’à Poésie sur Seine . En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Infusion , Recours au Poème et Lichen

Enfin, elle est l’auteur de proses poétiques sur le site de l’éditeur Hervé Roth éditeur et nourrit son propre blog Perles de poésie à l’aide de petits billets d’humeur teintés d’humour et de rêverie.