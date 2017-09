Long plongeon

Nord-sud si on veut

west to east si on peut

se regarder dans les yeux

en mer

ça n’a jamais relié quatre points

c’est vérité cardinale

pour qui diverge converge

classiquement parallélise

on ne voit bien qu’avec les yeux

pour n’en voir qu’un

un point un seul une cible

on décoche

on se plante

dans ton abeille

un cœur

on croit

blop

et l’on descend long

long long long

lâchant son antipode

chacun

d’un coup de rein

plongeur

fond des eaux

bleu pâle du liner

descendant tête en bas

tête en haut

courageux fous

courant chaud doux

le long d’un même fil cousu

d’imprévu d’évidence

dans coulée des bleus

orbite des blancheurs

plongeant aussi nous

dans myriades de miroirs

de lumières de poche

[ aveuglants ] lestés attirés

nos phares cachalot

plongeant toi moi aussi

dans essaim de chattertons

coupés rectangle de sombre

[pas vu, pas voulu voir]

échos tournoyant dans les marges

orbite des profondeurs

Et nos mains s’y sont-elles

seulement rejointes

au point bleuté

à l’instant central

au chas de l'oeil

[un / un] Cyclope et un

où se brassent les mers ?



Au long long de ton mon long

long plongeon

****





Vous m’apparaissez





Vous m’apparaissez ! Comme vous m’apparaissez !





Dans les écumes de tous les fjords, dans les chevaux de Léo

et je vous murmurerai d’insanes beautés

et je vous accosterai dans un rafiot hors d’âge

et ma lune All Stars recouvrira votre soleil

dans le même disque Converse

[ ou ton astre vitupérant avalera ma pauvre soupe 1880]

et je flotterai au-dessus de vos naissances

en dindon blanc par-delà les écueils de vos salinités

polynésiennes en Dandin si Georges que méprise la vague.





-Hé-attends-tu-sais-tu-sais-raccroche-pas-tu-sais-

-pauvre-Arthur-qu’Une-Saison-en-Enfer-a-été-composée-aux-Roches-

-une-ferme-des-Ardennes-tu-savais ?-Vitalie-seule-à bord-

-qui-commande-les-troupes-les-larbins-les-travaux-des-champs-

-Frédéric-le-frère-à-la-fourche-dehors-

-Arthur-le-farouche-au-grenier-qui-s’enferme-

-qui-descend-aider-parfois-qui renâcle-

-dans-la-fureur-de-ses-amours-

-de Tigre-avec-Verlaine-

-dans-le-soleil-tu-savais-

-dis-attends-tu-savais-ça ?



Et vos îles vénériennes et vos lointains et mes mains dans la terre

et vos douceurs ô vos douceurs

et vos faiblesses ô mes faiblesses

et nos histoires et nos visages qui se fracassent.





Mais vous m’apparaissez.





****

Larme sur la poudre

Tu as mis de la poudre sur ton visage

une enveloppe dans ton sac

à remettre à l’homme qui portait

l'imper vert

quand ils t’ont prise

salie à l’étage tu n’as pas parlé

une larme sur la poudre

et plus bas dans le soir

ils n’ont entendu de toi

fenêtre entre-baillée

qu’un son mat comme un sac

tombant

sur le trottoir de l’Hôtel de France

*

J’ai mis de la poudre dans mon fusil

pris appui sur le muret

avec en joue l’homme qui parlait

sous l’ampoule

quand ils m’ont pris

au revers de la nuit

bastonné, à la cave, j’ai parlé

une larme sur la poudre

et plus haut au matin

tempe sur un évier

j’ai aperçu huit bottes de gendarmes

venues me chercher

et des rires

dans une ferme de France

*

Depuis longtemps

Les belles nuits

Je ne vois plus

Entre les étoiles

Que nos larmes sur la poudre

RAPHAËL ROUXEVILLE

Il se présente :

Raphaël Rouxeville a étudié et enseigné la littérature. Il a plus particulièrement travaillé sur l'oeuvre de Rimbaud. Ses poèmes ont été publiés en revue par Le Capital des Mots, Terre à Ciel, et prochainement par Décharge et Lichen.