EVITER LE PIRE

Passer juste un instant

Ephémère au temps

Déjà bien trop court

Pour trouver l’amour.

Passer juste devant

Sans voir le néant

Vidé de tout son sens

Et pourtant si intense.

Passer juste à côté

Et l’avoir bien raté

Sans pouvoir recommencer

Ni même le retenter.

Passer juste en face

Sans laisser de traces

Marcher sur un sol invisible

Où le murmure devient audible.

Passer à ça de rien

Et trouver cela très bien

En espérant changer la peur

Au fil du temps et des heures.

Passer presqu’inaperçu

Là au détour d’une rue

Pour apprécier leurs jeux

De gens trop peu sérieux.

Passer presque toujours

En empruntant le même détour

Pour croire qu’un chemin plus court

Nous mènera à l’issue de secours.

***

BILLET DE RENTREE

Comment se sont passées vos vacances ?

Pour la plupart, bien je suppose

Pleines de couleurs et de danses

Reposante et calme fut cette pause.

A en croire vos mines bronzées

Le soleil fut souvent de la partie

Vos visages pleinement reposés

Nous montrent le sens de la vie.

Avez-vous pensé ne serait-ce qu’un seul instant

Que toutes ces bonnes choses avaient une fin

Cela a-t-il traverser votre esprit un court moment

Bien sûr que non, vous êtes bien trop malins.

Seulement voilà, aujourd’hui c’est la rentrée,

Vous allez nous dévoiler vos nouveaux projets

Bon d’accord, vous êtes un peu énervés

Mais l’abondance de vos mots feront de bons sujets.

Allez, vous êtes prêts ? Alors on va se lancer

Bien décidés à en découdre durant une année.

MARIE-FRANCE OCHSENBEIN

Elle se présente :

Marie-France OCHSENBEIN née le 26 octobre 1971 en Seine-et-Marne.

Attirée par la poésie et son univers dès le plus jeune âge, j’ai commencé mes premiers essais d’écriture à l’âge de 15 ans J’aime proposer au lecteur un arrêt sur image de quelques minutes dans une vie mouvementée sur des impressions, expressions, sentiments, curiosités tant sur l’homme, notre société en langage simple pour tenter de révéler émotions, rire, rêve ou interrogation. Mon amour des mots me pousse sans cesse vers de nouvelles explorations et expériences pour créer des textes singuliers.

1 er prix de la Colombe Poétique et Artisanale « Paix et Solidarité » en 1998. Membre de l’Etrave et Poètes sans Frontières.

Participation à des revues web : L’Ampoule, F Word, Short Edition, Fanzine Zebra et à des revues papier : La Tribune du Jelly Rodger, l’Etrave, Microbe, Chemin faisant, Traction-Brabant, Le Cafard hérétique.

Sélection de textes dans plusieurs anthologies telles que Poètes sans Frontières, Prix Lucien Laborde 2015 (mars 2016) et anthologie Flammes Vives Tome 2 et 4 (mai et décembre 2016), anthologie Flammes Vives Tome 1 (mai 2017).

Recueil de poésie ENTRE CIEL ET TERRE publié aux Editions Nouvelles Pléiade Paris.

Je suis attachée à une poésie libre de toute contrainte permettant au poète de révéler cette petite voix intérieure qui gronde pour mettre en lumière certains grands sujets humains. J’aime également remettre en avant certaines techniques poétiques un peu oubliées telles que les acrostiches, les calligrammes, poèmes typographiques ou épigrammes.