Bonjour Laura



Dans la petite maison dans la prairie le vieil enfant trouve que Moby Dick pourrait se trouver dans un autre univers ou une autre partie de l’univers



Dans la petite maison dans la prairie le vieil enfant dit bonjour aux hommes au fils de l’homme aux fantômes au jeune homme à la pomme



Dans la petite maison dans la prairie le vieil enfant joue avec un demi-dieu et pense qu’il est roux et que tous les roux sont des descendants de demi-dieux



Dans la petite maison dans la prairie trois papillons font trois papillons font des rats font des hiboux font un herbivore adopté



Dans la petite maison dans la prairie le vieil enfant pense que le temps est maigre que sa vieille mère est maigre qu’Arthur Rimbaud est maigre que son chat est maigre



Dans la petite maison dans la prairie le vieil enfant joue avec une minuscule ombre et pense que le cosmos est dans l’estomac d’une grande vache jaune et que tous les grands-pères toutes les autres ombres tous les anciens soldats revenus du Vietnam le savent



Dans la petite maison dans la prairie le vieil enfant pense qu’il n’est pas humain qu’il est juste un produit qui est encore et toujours en train d’essayer de s’échapper à quatre patte de la nature et que le vieux cerveau voudrait recréer le chaos



Dans la petite maison dans prairie le vieil enfant pense qu’il faut attendre le moindre bruit la moindre question le moindre détail le moindre signe pour sortir de la petite maison dans la prairie.



A bientôt Laura

KHALID EL MORABETHI



https://secicrexe.tumblr.com