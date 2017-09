Ecrire comme abouché au réel

comme suspendu aux principes

des contingences

Quelque chose dira non

comme toujours

Ecrire demeure le soleil

de chaque instant

Il y a la composition du monde

la chanson heureuse de l'éclat

Quelque chose dira oui

comme toujours

Ecrire vitrifie le ciel

et la lumière résonne

Gainé de noirs desseins

le geste accomplit la sentence

**

Nos voix présentes dorment

parfois dans le sable de l'illusion

La lumière est partage du silence

Dire que l'existence remplit

les ruches à naître

Il faut toujours attendre

de la rivière

Qu'elle bénisse la pluie

**

Les jours de brume sont propices aux fantômes

chaque pierre contemple le ciel

Chaque ciel mange les fruits de l'arbre

Dans la cérémonie hasardeuse

le public est invité à parler plus encore

A porter les paniers du marché

**

Certains jours de pluie sont comme des silences

à tâtons dans les souvenirs

La pluie ponctue le monde

par des exclamations

On désigne ainsi l'avancée de l'aube

quand les miroirs trouent les mots

**

La mort est sur toutes les lèvres

dans les soirs grimaçants

Laboratoire du langage

pas plus de 140 caractères

sur Twitter

Ces poèmes aphoristiques

circulent dans le dédain de l'époque

le mépris contemporain

Disent mieux que tout discours emphatique

ERIC DUBOIS

Il se présente :

Éric Dubois est l'auteur de nombreux livres de poésie aux éditions Le Manuscrit, Encres Vives, Hélices, Publie.net, L'Harmattan, Unicité, depuis 2001. Éric Dubois collabore par des poèmes avec la collagiste Ghislaine Lejard à la réalisation de livres pauvres. Il est présent dans de nombreuses anthologies depuis 2004. Poèmes et articles en revues et sur des sites littéraires depuis 1995.

Éric Dubois dessine, peint et photographie.

Il bricole des vidéos.

Eric Dubois est référencé au Centre National de Ressources pour la Poésie ( Le Printemps des Poètes) et à la Maison des Ecrivains et de la Littérature , dans l'Anthologie Progressive de Poésie en Liberté et sur Evene ( Le Figaroscope) . Il est aussi référencé au Movimiento Poetas del Mundo .

Eric Dubois est référencé aussi sur Wikimonde Plus .

Il est membre de l'Union des Poètes & Cie et sociétaire de la SOFIA . Il est membre de la SGDL.

Et membre aussi du Collège du Prix Littéraire Rive Gauche à Paris et de l'association Rive Gauche à Paris. Eric Dubois est membre du Comité de lecture du Concours Poésie en Liberté 2016 et 2017 .

Eric Dubois est président de l'association Le Capital des Mots.