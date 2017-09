Capitales

Il est des capitales de la couleur

Et puis Paris

Souterraine capitale du gris

Ombre pour ceux qui ne furent que l’ombre

Là-haut en surface l’hiver le bruit

Et puis la bouche du métro

Accueillante à s’endormir

Glissante à en mourir

Faïence froide de l’oubli

**

Fragrances

Mémoire à la mer

Parfums

Délogés de leur bouteille

L’ancre des mots a remonté la pierre

D’anciens ricochets

**

Climats

1

Sècheresse

Au fond de la mer

Promesse future

Déjà

le désert

2

Ce matin

Neige vierge

Comme reine

Encore infante

3

Entre les cuisses de l’été

Crisse

le sexe des cigales

4

Berger des pâturages d’azur

Le vent dans le ciel

Mène ses nuages

5

Le ciel se couvre d’automne

Dans la chambre un lit de feuilles

Un lit défait

CHARLES ORLAC

Il se présente :

Charles Orlac, né en Italie en 1953, a vécu sa jeunesse dans le sud de la France avant de s'installer à Paris en 1980.