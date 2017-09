les livres sont des voix

entre lesquelles on traverse la sienne

sur des morceaux de vous

assemblant notre obscur

visage de peaux anciennes

couturées de lignes de vie

relier

l’inouï de

tous ces visages penchés

sur des voix inconnues

d’elles mêmes leur part de silence

dans la voix où passe le sujet

à ce qui éclaire tes pupilles

par le poème

tendu vers les

taillades du temps

entendre le mouvement

de la parole

trouver un passage

de la bouche à l’oreille

ce visage

en chacun de nos hommes

Extraits de par les voix des visages

ALEXIS HUBERT

Il se présente :

Né en 1991 à Rennes, j’habite à Paris depuis quelques années et suis doctorant en littérature française contemporaine sous la direction de Serge Martin/Ritman à l’université de la Sorbonne nouvelle Paris 3. Je travaille plus particulièrement sur les implications érotiques, éthiques, esthétiques et politiques dans l’oeuvre de Bernard Noël. Publié dans quelques revues de poésie parues ou à paraitre (Résonance Générale, Festival Permanent des Mots..), je collabore également avec des peintres (Philippe Agostini, Max Partezana, Anne Slacik..) et des photographes (Adèle Nègre, Cedric Merland..) sous la forme de livres pauvres et de livres d’artistes.