femmes belles









soyez chantées femmes belles au Maroc

qui portez chaque jour sur le dos sur le ventre

des paquets entassés de marchandises

plus grandes et plus lourdes que vous





dans un dédale sans fin de grillages

érigés par des espagnols tristes et ridicules

vous vous précipitez en courant comme

pour en finir au plus vite avec l'insoutenable





vous n’êtes pas étonnées de cette horreur de plus

vous avez vu la bêtise dans les yeux de tant d’hommes

vous vous taisez mais vous n’oubliez pas

celles qui sont tombées et qui étaient des poèmes

ALAIN RIVIÈRE

Son site :

www.alainriviere.com

