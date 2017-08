Franchement non, je ne vois pas

et, parfois, même, s'il ne pleut pas,

sur mon mur Facebook et au comptoir

blanc. Je me défoule contre

électoraux et je vais voter, même

je signe des pétitions qui me semblent

FRANCHEMENT NON

De verdad que yo ya no sé qué más

y, alguna vez, incluso, si no llueve

sea en blanco. Me desahogo contra

casi siempre me bajo los programas

firmo peticiones que me parecen

DE VERDAD QUE NO

et comment tu brades tes vinyles.

Je ne verrai pas comment tu te maries et tu te barres

ni devenir (encore) plus gros.

et les courbatures du sexe

Le presque mais finalement non.

Tu es Kennedy et Zapatero.

No te veré morir.

No pasaré la vergûenza

No te veré caer en el voto útil

No veré cómo te compras un coche

No veré como te casas y te largas

no te veré pagar una hipoteca

Pero no quiero ser duro contigo.

El casi pero al final no.

Mirate, esto no era lo pactado:

No quiero ser duro contigo,

INTRODUCCIÓN

Pensé que me estabas pidiendo un autógrafo

y resultaron ser los papeles del divorcio.

INTRODUCTION

Je pensais que tu me demandais un autographe

et en fait c’était les papiers du divorce.

***

LA ESCALA DEL DOLOR

Pocas cosas más dolorosas

que el amor no correspondido.

El desamor correspondido

es, sin duda, una de ellas.

L’ECHELLE DE LA DOULEUR

Peu de choses plus douloureuses

que l’amour non réciproque.

Le désamour réciproque

est, sans doute, l’une d’entre elles.

***

COROLARIO

Te quise desde el principio;

no me di cuenta hasta el final.

COROLLAIRE

Je t’ai aimé dès le début;

je ne m’en suis aperçu qu’à la fin.

De « La huida hacia delante », La isla de Sistol á , Sevilla, 2014

***

PÁLIDO REFLEJO

Uno de los insultos que el personal

lanzaba sobre Lou (…) era “¡casado!”.

Diego A. Manrique

Arthur Rimbaud a los diecinueve años

dicen que dejó todo: a su familia,

su chulazo, su condición y cuarto

de poeta y partió a África rumbo

a dedicarse al contrabando de armas.

Pero de una manera funcionaria,

mucho menos peligrosa y romántica

de lo que hemos preferido creer.

Nunca dejó de escribir, digan

lo que digan sus despistados fans.

Yo a los veintinueve tomé todo:

fijé la decha de boda con mi amada,

aprobé las oposiciones de Secundaria,

accedí a albergar, siquiera por un rato,

la idea de tener un hijo y comencé el pago

mensual con mis impuestos del contrabando

de armas de mi Gobierno democrático

a regímenes dictatoriales poco escandalosos,

al menos mediáticamente hablando.

No fui un esposo infernal ni un virgen de mente,

no perdí la pierna ni morí a los treintaisiete.

Pero hay muchas formas de ser un maldito.

PÂLE REFLET

L’une des insultes dont les gens

accablaient Lou (…) était: «marié!»

Diego A. Manrique

On dit qu’à dix-neuf ans Arthur Rimbaud

laissa tout tomber: sa famille,

son beau mec, sa condition et sa chambre

de poète et qu'il mit le cap vers l’Afrique,

pour se consacrer à la contrebande d’armes.

Mais à la façon d’un fonctionnaire,

avec beaucoup moins de danger et de romantisme

que l’on a voulu croire.

Il ne cessa jamais d’écrire, quoi

que disent ses fans étourdis.

Moi à vingt-neuf ans je pris tout:

je fixai la date de mariage avec mon aimée,

je fus reçu au CAPES,

j’acceptai d’intégrer, au moins pour un instant,

l’idée d’avoir un enfant et je commençai à payer

chaque mois avec mes impôts la contrebande

d’armes de mon Gouvernement démocratique

avec des régimes dictatoriaux peu scandaleux,

du moins médiatiquement parlant.

Je ne fus ni un époux infernal ni un puceau mental,

je ne perdis ma jambe ni ne mourus à trente-sept ans.

Mais il y a bien de façons d’être un maudit.

***

SI SE PUEDE...

Sin más armas ni bandera

que mi pantalón de pinza negro

y mi polo pijo y rojo, reivindico

un anarquismo mainstream

en pos de la centralidad.

SI L'ON PEUT…

Sans d’autres armes ni drapeau

que mon pantalon à pinces noir

et mon polo BCBG et rouge, je revendique

un anarchisme mainstream

en faveur de la centralité.

De « Diario de un puretas recién casado », Ed. Liliputienses, Isla de San Borond ó n, février 2016.

Traduits par Miguel Ángel Real et Florence Real.

VÍCTOR PEÑA DACOSTA

Présentation de l'auteur (traduction de la note biographique qu'on peut lire à la fin de son deuxième ouvrage “Diario de un puretas recién casado”)

Víctor Peña Dacosta (Plasencia, 1985), est l'un des jeunes poètes espagnols les plus prometteurs actuellement. Sa littérature mélange à parts égales ironie, intelligence et sens de l'humour. En 2014, les éditions La isla de Siltolá ont publié son premier recueil: La huida hacia delante. Il travaille actuellement comme professeur dans un lycée de Séville.

Notes des traducteurs:

Le titre Diario de un puretas recién casado fait allusion au recueil de Juan Ramón Jiménez “Diario de un poeta recién casado” (1916). Le jeu de mots est intraduisible. “Puretas” s'applique à une personne d'âge moyen qui essaye de rester jeune alors que les années passent inexorablement.

Le titre du poème “Si se puede” est une allusion au slogan du parti “Podemos”, “Sí se puede” (oui, on peut).

***

LES TRADUCTEURS

MIGUEL ANGEL REAL

Il se présente :

Il poursuit des études de français à l’Université de Valladolid (Espagne), sa ville natale. Il travaille en 1992 à l’Agence France Presse à Paris. Agrégé d’espagnol, Inspecteur Pédagogique Régional dans l’Académie de Rennes en 2012, il enseigne au Lycée de Cornouaille à Quimper et intervient occasionnellement à l’Université de Bretagne Occidentale. Il se consacre aussi à la traduction de poèmes en collaboration avec Marceau Vasseur. Leurs traductions ont été publiées en 2008 par la revue Passage d’encres et en 2015 par le Festival de Cinéma de Douarnenez. En 2017 ils collaborent avec La Galla Ciencia (Espagne) et Le Capital des mots.

Il écrit également. En tant qu’auteur, certains de ses poèmes en français ont été publiés dans Le Capital des mots. Certains de ses poèmes en espagnol ont été publiés par les revues Letralia (Vénézuela), Fábula (Université de Logroño, Espagne), Marabunta ,El Humo et La Piraña (Mexique). Il a reçu le troisième prix du VII concours de Poésie "Atiniense" (Argentine) en 2016.

FLORENCE REAL