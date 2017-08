Sur l’autre rivage de la nuit, mes Trois Grâces vous me hélez à mesure que s’étend la terre de l'oubli. Regarde, comme battent dans le silence noir les ailes stridentes des corbeaux. Leur chant, un avant-deuil au seuil du crépuscule. Dans les plaines de ma mémoire les feux brûlants de la saison sèche et l’épaisseur étouffante de vastes fumées touffues qui se mêlent aux nuages. Debout dans mon silence émerveillé par les flammes qui brûlent et qui fécondent la terre. Les cendres dans mes yeux d’enfants devant le geste ancien. C’était le temps des champs, des champs de ma grand-mère défrichés au cœur de l’été. Le monde des anciens brûlait alors sous mes yeux et ceux de mes frères que la modernité happait déjà. Et, en nous brûlaient d’autres feux, hélas! Ainsi commençait l’oubli dans l’émerveillement de notre présence au monde. Le rite ancien sous nos yeux hallucinés. De ce monde, il fallait partir bientôt. La nuit étalait son épaisseur entre le rite et nous.

Partir au matin de rosée

Parmi les herbes mouillées

Le cri mourant des cigales

Et toi, tu m’invitais au monde, par une après-midi ensoleillée. Les hauts palmiers de l’hôpital colonial brûlaient sous le soleil de décembre. Leur ombre tutélaire offrait ombrage aux toits. C'était le temps des promesses.

Vous n’avez fait monument qu’en moi. Et vos fragiles visages en sourire. Et ta complainte ne chante plus que dans le souvenir de ma mémoire. Si je devais mourir dans l’instant.

Ton chant se perdrait

Comme le soleil au fond de la nuit

Dans le murmure de l’aube

Nous étions heureux.

Riches de ton sourire et la lumière de l’étoile dans la nuit autour du foyer à trois pierres où brûlait la braise ardente de nourriture et de rêves innocents. Tu étais là, de ce côté de la nuit au cœur de tes enfants. Dans chacun de tes bras brûlait un amour infini. Dans chacun de tes gestes une nourriture pour nos corps et nos âmes. Au cœur de l’été, le vent frais sur nos corps nus caressés par les radiations ardentes. C’était l’instant, l’heureux instant dans la douceur estivale.

L’autre rivage de la nuit

Où tu te tiens dans mon rêve

Par-delà le silence

J’entends que monte l’oubli

Avec le fleuve en crue

Tes bras ouverts en attente

Et je meurs dans ma course

Ma voix ligotée se noie

(…...) Si je te reviens par un matin d’émeraude, du côté du Nord, me reconnaîtras-tu ? Partout la ville a poussé en moi, ses immeubles comme des arbres, et son désert aride s’est étendu. En moi, tu es telle qu’aux premiers jours de l’enfance. Tu m’apparais avec tes palmiers figés et les branches calcifiées des manguiers, immobile comme une nature morte dans un tableau de maître où souffle un vent mort et triste. Je suis parti, comme Ulysse parti vers le lointain. Poussé, toujours poussé par mes rêves. Et je t’ai emporté partout avec moi puisque je ne pouvais rester avec toi sans flétrir. Partir sans toi, c’était mourir. T’emporter avec moi c’était courir dans une rêverie au milieu de tes paysages, de tes rives de pierre, de sable et de mangrove, de tes plaines figées dans ma mémoire.

Ô ma nuit de pierre et de rêves

Mains trouées d'où fuit l'eau des songes

Qu’aurons-nous gardé en nous

Les piliers de la terre gisent

Et nos âmes s'effondrent

Les lavandières ont quitté nos berges

Partout croit l’oubli et le silence

L’autre rivage de la nuit, extraits

***

Je charrie des nuits

Dans le fleuve de mon âme

Et les chimères de la montagne

M'appellent telle une mère défunte

***

Tant de foi brûlaient encore

Dans nos mains d'amour

Et du fond de l'aurore fragiles

Naissaient la voix affaiblie de l'espoir

***

J'ai vu boire aux rivières

Tant de rêves chétifs

Dans leurs mains lacérées

Des cendres de leur foi

***

Au pied des falaises d'albâtre

J'ai dénoué la lumière d'or

Que les rayons avaient tressée

Dans le champ de tes cheveux

****

Longtemps je n'étais qu'un rêve

Perdu sur un rivage

Avant ton rire et tes mains d'amour





Extrait du recueil, J’irai te retrouver dans tes songes d’aurore , inédit

***



J'écris

J’écris pour te dire

Ce qu’étaient nos rêves

L’épaisseur du silence

Cette pluie sur la paume

Aride de mes mains

****

J’écris dans la lassitude

D’un rêve qui s’éteint

D’une nuit qui se lève

De mains tendues au ciel

***

J'écris pour toi

Te dire que nous n'étions

Pas que des migrants

Nous portions des rêves

Sous le fardeau des jours

***

J'écris au bord de l'oubli

Ses eaux contre la falaise

L'appel lancinant de son vide

****

J'écris sur l'archipel

Des souvenirs

Quand monte la mer de l'oubli





Extrait du recueil, J’écris sur la Péninsule d’un songe, inédit.

***

J’arriverai avec les bras chargés de pluie

J'arriverai parmi les vents

Un jour couvé de soleils

Le jour sera à son midi

J'arriverai les bras chargés de pluie

Et dans mon âme je ferai taire la terreur

De ces longues nuit blanches d'absence

D'absences fébriles au cœur aigre des hivers

J'arriverai comme un fils

J'arriverai comme un frère

Un fils mort de votre mort

Un frère absent de vos absences

Et des prières

Et des prières pour apaiser vos cœurs

Et mon cœur plein de votre vide

Et toi dont je suis le fils me diras-tu

Me diras-tu comme dans un rêve

Que la marche est finie

Qu'il pleut dans désert

Que la moisson arrive après pérégrinations

Et me diras-tu que tu es ma terre

Le pays du retour

Le pays pour mourir enfin





Extrait du recueil, En attendant l’orage et l’oubli, Inédit.





STÈVE-WILIFRID MOUNGUENGUI





Il se présente :