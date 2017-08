On va se perdre. Parce que les peaux s’éloignent. Parce que tout s’enfouit. Ici ou ailleurs. On va se perdre. Parce qu’on s’évapore. Parce que le vent souffle. A contre-courant. Parce qu’on ne retient rien. Pas même les promesses. -Quand est-ce qu’on oublie ?

-Jamais. Je crois qu’on n’oublie jamais. Ça reste là. Pris entre la peau et les tripes. Ca navigue, ça va et ça vient, quelques fois mêmes ça remonte jusqu’aux yeux. Ça se répand sur la chair, ça part en torrent, ça inonde le corps, ça bout et ça palpite entre les veines, puis c’est le calme. Le silence. Tu crois que c’est terminé. Et puis un jour il y a ce rien, ce détail de rien, ce minuscule rien, qui vient te frapper le crâne contre le mur du souvenir. Qui t’injecte une dose massive d’odeurs oubliées. Qui t’essore de l’intérieur pour te faire cracher des mots périmés. Tu comprends ? On n’oublie jamais rien. Jamais. On se condamne pour une éternité.

- J'ai le souvenir qui se traîne à mes pieds... Il revient parfois, comme un parfum entêtant, pétrir mon lobe frontal. Dis-moi connais-tu la mort ? Celle de l'autre qu'on porte en soi... J'ai des derniers souffles qui me collent à la peau, des comas dépassés à qui je redonne vie.



Soly Sombra L’entêtant

SOLY SOMBRA

Elle se présente :