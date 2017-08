3 Estrambots de Laurent Desvoux-D'Yrek - Ét é 2017

Un estrambot est une sorte d’étrange sonnet avec un tercet surnuméraire, il possède donc 17 vers. Le Verbe Poaimer propose d’en composer par exemple avec des vers libres. En voici trois parmi de nombreux que j’ai composés cette année 2017, pour faire suite aux seizains de 2016. Mes estrambots peuvent être chantés ! Cordi poeti. Laurent Desvoux-D’Yrek en août 2017.

L'estrambot des rues

Je cherche la rue des perdrix dans le Quartier des Oiseaux / Tu cherches la rue des iris dans le Quartier aux Fleurs / Il cherche la rue de Vénus dans le Quartier des Planètes / Elle cherche la rue du bonheur dans un quartier perdu

Nous cherchons la rue Jean Jaurès dans le quartier République / Vous cherchez la rue aux manifestations dans le Quartier Bastille / Ils cherchent la rue des solitudes dans un quartier populaire / Elles cherchent la rue du soleil fixe dans un quartier d'orages

Je cherche la rue de l'oiseau rare dans le quartier des ciels jamais peints / Tu cherches la rue du temps qui dans le Quartier des souvenirs dont / Elle cherche la rue de l'oubli dans un quartier discret

Il cherche la rue de la rose rose dans le quartier des oranges bleues / Nous cherchons la rue de la presse dans le quartier de chaque jour / Vous cherchez la rue des trois cafés dans le quartier des Mousquetaires

Ils cherchent la rue du parc des sports dans le quartier des corps / Elles cherchent la rue la plus passante dans le Quartier des quatre Loups / Je cherche la rue des sans soucis dans le Quartier des six cents souffles

Texte x818 Laurent Desvoux-D’Yrek un café en Bretagne le mardi 18 juillet 2017.

*

A l’air t’es libre mais

A l’air t’es libre mais si tu n’y manques d’air / Alertons les poissons et les oiseaux alertes / Que nous menons la faune et la flore à leur perte / Si on transforme tout en fournaise ou désert

A l’air nous aurons l’air malin si tout est cuit / Si nous chauffons encor dans ces très beaux décors / Si nous nous enflammons dans notre château fort / Si nous nous consumons en alors ? en et puis ?

A l’air t’es libre dis que fais-tu pour la Terre / Tu peux toi toi et toi te montrer solidaire / Des gens, de la nature et du futur de l’air

A l’air t’es libre fais ensemble et un peu plus / Chaque action bienveillante est déjà un bonus / Sinon rêver s’enfuir pour Mars ou pour Vénus

A l’air t’es libre chante alertons les poissons / Les arbres les oiseaux les nids et les grands fonds / Et les êtres humains ceux encor qui le sont !

Texte x849 Laurent Desvoux-D’Yrek écrit en banlieue puis vers Paris le 28 juillet 2017.

*

Quand des géants

Quand des géants... / Quand des géants tombent / Qui travaillèrent avec feu mon père / J’ai comme une impression d’éloignement / Que sa tombe est plus encore en enfouissement / Alors même que de là où il demeure / Il envoie des signes pourtant des signes pourtant

Quand des géants... / Quand des géants s’abattent comme des chênes / Et qu’on nous défile leur existence / En photos en films en répliques en souvenirs / C’est aussi des reflets de notre vie / Qui sont papillons d’un soir éphémères d’un éclat / A miroiter précieux et chimériques

Quand des géants... / Quand des géants ne sont plus ils sont encore nous sommes / Aussi un peu beaucoup passionnément de leur bois de leur trempe de leur flamme

Texte x859 écrit par Laurent Desvoux-D’Yrek dans un café des Hauts-de-Seine le dernier soir du mois de juillet 2017, après les disparitions de Michel Galabru il y a quelques mois, de Claude Rich il y a quelques jours, de Jeanne Moreau, apprise ce jour, alors que mon père François Dyrek, comédien, était mort dans le mois d’avant l’an 2000.

LAURENT DESVOUX-D'YREK

Il se présente :

Né au printemps 1963, professeur titulaire en français à Paris, auteur de nombreux poèmes depuis 1979, notamment de sonnets classés par lieux d’écriture par thèmes selon les années ou conçus pour la scène, de centaines de chansons en quête de compositeurs et interprètes, membre de la Sacem, auteur d’une pièce de théâtre, de poèmes en prose, de 2 scénarios et de nombreuses nouvelles inédites, auteur du cycle romanesque original Les Ailes des Châteaux.

fondateur des collections « L’Épreuve du Jeu » et « L’Épreuve du Chant » chez Clapàs et adepte de la co-écriture et de la « surécriture », présentateur de poètes aux « Mercredis du poète », auteur de préfaces pour des poètes,

président de l’Association Le Verbe Poaimer, créée en 1991 avec B.Moyon-Dyrek, concepteur d’anthologies comme La Ballade du Bateau-ville , Lieux Divers et Drôles De Dates , Sonnets de la Colline et quinzains de l’an XV, Les Seizains des saisons , avec la collection « Poèmes de 7 lieux », animateur d’ateliers de poésie pendant 12 ans, de spectacles jusqu’à l’an 2000, rédacteur en chef de la revue « Jeux d’Epreuves », concepteur des concours de poésie les « Poaimez-vous » redynamisant d’anciennes formes poétiques comme les estrambots et d’incitations à l’écriture comme les « Amourses », les « Drôles De Dates », interviewer au Salon du Livre de L’Haÿ-les-Roses ( prochaine édition 18 et 19 novembre 2017 au Moulin de la Bièvre )

Livres personnels publiés : Les Ailes des Châteaux avec « Le Cercle de Fred » ( Dans quelque labyrinthe, 2016, autres tomes en quête d’éditeur). 2008 : Sonnets de lieux mêlés (Prix d’édition poétique de la ville de Dijon), 2003 : Terre de L’Haÿ, 2002 : Ce siècle avait deux mille ans aux Éditions Clapàs, 2000 : Le Poème ivre aux Éditions Clapàs, 1999 : Eh c'est le temps d'aimer aux Éditions Clapàs et Un demi-cent sonnets pour deux plumes légères (avec Antoine Ristori, Président du Forum des Poètes), 1992 : Bingue Bangue , Édition Ecbolade.

2000 à 2017 : participation à l’anthologie de sonnets publiée au Canada par R.Vallance et aux anthologies publiées en France par le Panthéon Universel de poésie et par les Dossiers d’Aquitaine. Participation à des revues à support papier ou numérique (« Le Capital des Mots » en 2016).

