Le mur à pêches

Dans ton jardin,

La balançoire grince

Les abeilles sont mortes

Après deux saisons de travail intense

Les butineuses ont disparu

Et toi, tu manges leur miel

Polluée par ton humanité

Une rivière a emporté tes larmes jusqu’à la mer

L’élément premier de la vie et des songes

Depuis tu as appris de l’eau

Le sinueux cours des choses :

le bleu des veines rejoint le bleu des flots

le flux de bleu t'appelle

Si c’était un jeu, ce serait un boomerang

Si c’était un paysage, un ciel étoilé

Le passé te revient dans les songes de l’après-midi

Tu n’oses plus dormir

Oasis dans le désert

Scorpion invisible

qui mord et t'empoisonne

Ton amour te tourmente

Tu fuis dans les jardins

Tu cours dans les allées

Il est là, partout autour

Il t'environne

Tu respires

Tu observes le vent dans les feuilles

Tu sens dans ton cou

sa caresse

Alors, ce petit pan de mur

Ce petit mur blanchi au soufre

Pour faire mûrir les pêches

Tu le caresses du bout des doigts

Sous l’oeil féérique de la lune

JENNIFER LAVALLÉ

