Bercés du bruissement des sonorités

Les oreilles en volées sur les mots

Voguent aux ondes de voyages quotidiens

Mouvements musicaux émouvants

Voyez les ailes accordées de gestes éloignés

Où sonner l’écho perce le silence en attente

Ruissellement vague d’infinis échanges

Ces mots emmêlés d’émoi l’émeuvent

Sous leurs sons enlacés aux saisons

Flottent, discrets, les chants encore renouvelés

Des ans d’efforts consentis emportent ton corps vers le ballet du vent

GÉRARD LEYZIEUX