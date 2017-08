LE CAPITAL DES MOTS - GABRIEL MEUNIER

Un jardin

Des tomates

Quelques feuilles jaunies

Consciencieusement le jardinier les fait disparaître

Les tomates en seront-elles plus belles plus grosses... meilleures ?

Touristes et voisins pourront toujours s'arrêter un instant devant le beau jardin.

Trois planches

Une maison rafistolée

La rue n'est guère mieux lotie

Le quartier fait l'objet d'un plan de rénovation

Les occupants ont reçu dans leur boite aux lettres un avis

Un matin d'été grues et pelleteuses ont écrasé la boîte aux lettres percée.

Clic

La lumière fut

L'usage de l'électricité bien propre

A l'autre bout de la ligne les déchets s'accumulent

Vite un trou un grand trou profond très profond loin des villes

Plutonium radioactif vingt-quatre mille ans stockage en sécurité garanti.

Affichage

maquillages

sarcophages

cache-poussière

universel cache-misère

à tous les mistigris de la terre

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).