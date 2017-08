On me dit mensonge

On me dit vérité

On me dit finitude

On me dit l’incipit aussi

Dans une explosion de glycines

On me dit rien

N’est plus rien

Ni plus parfait

Que la forme et le profond qui d’un trait

Font le fragile et la force qui s’aiment

On me dit ta volonté d’espérance

On me le dit pour me faire à l’idée

De l’espoir préférer le naïf de son geste

On me dit tu ne parles pas

On me dit tu me dis pourtant

On me dit tu me dis toujours

On me dit

Tu me dis

Je ne parle pas

C’est parce que je suis l’enfant

(Inédit)

***

Quand le corps quitté s’abandonne

Au plus douces suppositions

À l’insoupçonné

Pouvoir de tes yeux

Quand ma peau

Hors d’elle s’accorde

À tes soupirs et se déplie

Ruade où me blottir

Larme pour mémoire

Offerte à bout de ton chant

Pour un instant

Ma vérité qui passe

Rouge-neige murmure

À peine né harpon

Petit dans les pleins poumons du silence

Ce silence qui descend

Sans qu’il fût demandé

Cette même mer démontée

Aux bons soins de la plaie

Sur les calmes bords du poème

Quand les mots font les morts

Doux comme une lame

Et l’Amour qui en est un

Celui dont je parle

Et toujours l’insoupçonné

(Inédit)

***

Depuis cette nuit élue

Au fil de la lune finie

Chance entre tes seins blancs

Depuis les racines étoilées

De nos arbres arcs-en-ciel

Depuis leurs branches boréales

Depuis le soleil

Tu sais

Le soleil de l’origine

Depuis ses jaunisses de joie

Épelantes de n os amours orange

Depuis les vénérables éthers

Tu sais ce couvent pour nos tonnerres

Depuis ton centre et mon sommet

Depuis ma crête et depuis tes rondeurs

Depuis l’aurore traversée

Elle depuis toujours

Par nos crépuscules hantée

Depuis ce besoin trembleur

Tu sais

Ce besoin de décor de musique et de lumières

Depuis les balcons de notre étreinte

Et ses entrelacs confus

Aux entournures parait-il d’une éternité

(Inédit)

***

Tant de mots lézardés

Tant de lettres tuées et tueuses

Tant de tumultes retrouvés

Disloqués dans leur cristal

Tant de poings pour percer le coeur

Combler ses cavernes

Tant de feu tant de forêts

Où s’enfoncent nos larmes

Tant de fractures quotidiennes

Tant de tant en mal de bien

Pour que vienne calmer ton silence et se fondre

Aux clameurs sédimentées de nos cathédrales

(Inédit)

BRUNO THOMAS

Il se présente :