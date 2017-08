Ah tu danses ?

Oui je danse

je danse sur les trottoirs

comme une affamée

le coeur qui claque

contre les visages des passants

Mes veines s’accrochent au bruit des arbres

Je brûle le temps

oui je danse

comme une herbe folle

contre les paumes des passants

Je respire le vent

dans son audacieuse course

Je lui siffle ma peau

Contre sa chair

Je suis le vent, le temps, les passants

oui je danse

comme une odeur d’un parfum de larme

qui cherche sa vie

Dans les peaux usées

oui je danse

comme un soulier qui tape

dans la farandole de verres secoués

Je lève le ciel dans mon tourbillon

de terre inachevée

Je suis née en dansant sur le fil d’un éclair

Où le feu porte son baiser à sa racine toute entière

Ah tu danses ?

Oui je danse.

***

Sous la couche nocturne

S’élèvent les coeurs d’abime

Les verres s‘embrassent comme un vide étouffé

Les chaises tanguent au rire du mal à l'âme

Secousse de rêve suspendue au col déchiré

Des visages de la couleur des naufragés

Sous la couche nocturne

Les miroirs reprennent leur étreinte

Comme un baiser de liane acide

Le plancher devient la braise d'une danse qui peint ses ailes

dévêtues

Les bouches s’habillent dans la bouteille défendue

Les corps se crient dans leur manteau de glace

Sous la couche nocturne

Des êtres blessent l‘abandon du jour

A la vomissure de leurs illusions

Le refrain d’une vie désossée

Transpercent le sommeil dans sa coquille de terre

La folle lueur des pas perdus

Rouille l’absence d’une rosée sans lune

Sous la couche nocturne

Se caressent les heures écorchées

Du parfum des oubliés.

***







CREDO



J’ai pris le vide pour une matière de lumière

J’ai pris les maux pour une pluie d’allégresse

J’ai pris les larmes pour une obscurité

J’ai pris l’aliénation pour une chaîne de liberté

J’ai pris le oui comme un visage égratigné

J’ai pris le coup d'enclume pour une caresse incontrôlée

J’ai pris la vomissure des mots pour une semence nourricière

J’ai pris l’orgasme comme une cicatrice de la chair

J’ai pris la décadence pour un commandement infaillible

J’ai pris le masque pour une véracité du langage

J’ai pris le nauséabonde du néant pour un Credo.

***



On cogne sur nos murs

Comme si on voulait se renaître

Où est cette foutue entrée

Pour se rejaillir sans s’effrayer

Où est la route qui permet de se choisir

Sans nous renverser

On veut casser

Déchirer notre vertige

Pour lui donner un écho

A nos fêlures de nos âmes écaillées

Au poison de ce temps qui ne nous habille plus

Dans les armes qu‘on avait si bien dessinées

On sème nos rêves comme des naufragés qui courent,

Après une étoile qui se perd

En abandonnant ses larmes à son dernier voyage

On couche nos vies

Comme si on voulait les froisser pour les perdre dans un autre miroir

Et leur cacher leur liane

On marche sur nos lunes

Comme si le jour pourrait se grandir plus vite

Et nous redonner un peu de notre argile

Nous promettre que nos coeurs reprendront leur tambour

Brouillonner l’hier pour lui donner un demain.

***

Au bistrot du marché



Il y a la femme qui picole à côté

Elle me plaît

Je ne la regarde pas, mais elle me plaît

Son corps est droit dans sa chaise, l’air absent mais elle est bien là

Elle a ses deux mains collées contre son verre, elle aspire le soleil

Elle boit des petites rincées, je sens ses bras qui tremblent

Elle n’attend rien, je ne sais pas

Elle me plaît, elle me plaît parce qu’elle fait danser le monde

dans son silence,

dans son élégance frêle d’une vie usée qui ne se dit plus

Son gosier est plein, je sens qu’elle va partir …

et puis merde, elle s’en va !!

En quelques secondes tout l’espace qu’elle avait rempli est envahi par

de gros mufles qui se mettent à parler fort,

ils sont laids,

ils sentent le soufre,

ils parlent de rien,

c’est blanc ce qu’ils disent .

****



Les larmes de ma nuit se sont serrées dans mon coeur

Je ne devenais plus qu’une bulle essuyée

En sens inverse crachée au vent

Je regardais mes mains pleines de la laideur de mes jours

Où j’avais assis le temps pour le défaire

J’avais rempli mon miroir avec les traits de mon ciment

Caché à la rosée de mon essence

J’étais cette montagne dépouillée à vif des éclats d’une pénombre.

***



Comme des gouttes au roseau de leur soif

Qui viennent prendre leurs larmes

A la foutaise de leur immensité

Comme toi chargé par les ombres

De la fibre du temps

Comme toi qui souffle l‘intérieur

Qui se tue

A vouloir te prendre à la caresse

Du levant de ta peau

Comme toi mon silence

Le fruit qui s’effeuille

Aux chairs de mes errances

Comme toi le feu de mon cristal

Qui se jouit à l’eau de ma vie

Comme toi qui m’habille de ton regard

A chercher mon embryon

Mon enclume de lumière

Le sabot de ma terre

Qui perce mon indélébile

Ma moisissure

Pour la poser à la souche de mon âme

Comme toi qui souris

A la danse de mon visage

Comme un frisson de douleur

Au reflet de mon poitrail.

****



J’écris , je ne sais plus

Il y a une porte qui s’ouvre

Je cherche des mots tout neufs

Des mots sans tache

Les autres sont trop déchirés

Trop appris , trop lavés



J’écris , je ne sais plus

Il y a une porte qui s’ouvre

Je cherche des mots roses

Des mots non vieillis

Pas bleus comme les souvenirs

Dans l’océan des oubliés

Pas des mots qui tanguent

Qu’on a envie de libérer

Comme une putain qui n’a plus envie



J’écris , je ne sais plus

Je cherche des mots qui n’ont pas l ‘odeur

D’un vent rouillé

Des mots qui s’érigent

Comme s' ils gommaient un instant

Pour redessiner la vie .

***





Corps qui se danse

A l’histoire des sons de son poitrail

Corps qui s’éprend de ses membres

Jusqu’à l’étourdissement de sa mémoire

Corps qui allume la source de sa recomposition

Pour devenir un souffle d'abandon

Corps qui se cherche dans son goût d'excitation

Comme les vagues en pleine renaissance

Corps qui se cambre comme la voile

D’un bateau qui repose sur le flan des eaux

Et qui se laisse frôler par la douceur incertaine

Pour mieux se crier dans sa confession.



ANNE B.

Je suis née le 10 octobre 1975 à Milan.J'avais des souliers trop grands alors je me suis mise pieds nus et j'ai commencé à écrire mon verglas , ma rosée sur les trottoirs de la vie .

Je suis une artisane des mots .

On ne cherche pas un port d'attache quand on écrit . L'écriture est tout sauf rassurante.