Eté









Je marche près de la mer,

mes pieds ensablés

ensevelis d'eau bleue,

recueillent la lumière du jour.





Lumière de son aube qui se pose

comme l'aile diaphane d'un papillon,

comme le cerf-volant de l'enfant

aux boucles blondes,





comme les plumes frêles

d'une mouette en suspens

dans le ciel d'argent

et que je scrute





dans le silence de soie

de mes mains blanches,

caressées de blé,

burinées d'aurore,

tamisées d’été.





Je marche près de l'eau et je scrute

dans la solitude de mon ciel

les derniers vestiges du jour

et les prémices du soir sombre

comme le voile rêche de la mer si bleue.

***





Polaroïd





La vie n'est parfois

qu'un simple souvenir,

une photo Polaroïd

accrochée sur la glace

sans tain de mon silence.





Dans sa bobèche,

une bougie se consume

et sa flamme danse et lèche

le miroir terni de l'enfance.





Le feu noircit la glace

fragmentée de silence

et la photo en noir et blanc,

où j'apparais petite fille encore,

se gondole, s' assombrit

pour ne plus laisser de traces.





Seulement des bouts

calcinés d'existence,

des instants de vie joyeux

pétrifiés par les ans.





Dans la pièce, flotte

un parfum de nostalgie

dont je me lasse.

Il est mort le passé !

Que vive la robe

douce-amère de l'avenir.

ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) et Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives. Dernièrement, elle a également publié Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français, ainsi que Tessons et miroirs aux éditions Vox Scriba (2017).

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle est lauréate du prix de poésie Jean Rivet 2017 pour son recueil Lever l’ancre .

Alix Lerman Enriquez a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a par ailleurs collaboré aux revues Xero, Le Portulan bleu, La Revue alsacienne de littérature ainsi qu’à Poésie sur Seine. En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Recours au Poème et Lichen