Silence troublé,





Le silence,

étiré comme un élastique

entre apaisement et tourmente

à peine un souffle, un vide sans nom





un chuchotement étouffé

des mots au fond de la gorge

des larmes.





Il pourrait nous aspirer...









****





L'oiseau mécontent,





Ce matin, à la fenêtre du toit,

un oiseau tout trempé

m'a regardé

furibond.





J'ouvrais juste la fenêtre

pour un réveil en douceur

chorale d'été

vent doux.

Il n'a pas eu l'air d'apprécier.

De son bec j'ai bien cru qu'il allait se venger

de la peur que je lui avais fait.





Il s'est pourtant envolé,

tout hérissé.

J'ai souri.





****



Le vent d'été

m'a raconté le temps jadis

les ballades en vélo,

le gobage de moucherons

les vacances bretonnes,

les pieds dans le sable blond

et la pêche aux bigorneaux...

un temps à l'arrêt

puis j'ai regardé mon enfant

et le temps a pesé sur mes épaules.





Le vent est moqueur...

LAETITIA GAND

Elle se présente :







Auteure et chroniqueuse littéraire née à Neufchâteau dans les Vosges (88) en 1979, elle vit désormais dans le Territoire de Belfort (90). Dès l'enfance attirée par les livres et le monde littéraire, elle a suivi des études dans le domaine. Son écriture est variée et sensible passant de la poésie au conte, la nouvelle, le dialogue.... Toujours des projets plein la tête dont un essai et un roman tout en continuant d'écrire de la poésie son art premier.





