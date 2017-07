ISMAËL

J’ai tes yeux.

Avant que je le prononce. Invisible.

Je vois un fantôme dans une veine invisible.

J’ai tes yeux.

On ne se souvient pas. Invisible.

Je vois un fantôme dans une graine invisible.

Je ne sais pas rire. J’ai tes yeux et tes dents.

Noires au fond mais blanches. Invisible.

La pluie tombera dans ma bassine invisible.

Ismaël invisible.

Fils invisible.

Sans voix invisible.

Et tout le mal et ce rat et la feuille. Invisible.

Et cache-moi. Safe place, safe place. Invisible.

Derrière ta bibliothèque. Derrière une page invisible.

Derrière Xanax invisible.

Xanax le soir invisible.





Regarde-moi comme un homme invisible.

Regarde-moi comme un M invisible.

Regarde-moi comme un animal invisible.

Fous-moi à la mer.



KHALID EL MORABETHI