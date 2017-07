Bouquet de roses

Son regard est plongé

Dans un vide impénétrable.

Il murmure quelques mots à voix basse,

La fleuriste lui tend en réponse

Un bouquet de roses.

Marchant rue de la joie, fleurs à la main,

Il croise deux dames lui souriant

Et répond par un timide coup d’œil.

Tête baissée vers le trottoir,

Il entend une voix rieuse

Lui disant qu’il va faire

Une heureuse.

Il traverse le boulevard,

Des jeunes mariés en limousine

Décorée de rubans blancs

Le klaxonnent gaiement.

Il est doux le temps de l’amour.

Arrivé à destination,

Il dépose le bouquet

Sur la tombe de ses souvenirs.

***

Il paraît

Il paraît qu’on écoutera les fous, non plus les sages

Et qu’il faudra dire oui sinon partout on te dira non.

Il paraît que les arbres perdront leurs feuilles à jamais

Et qu’il faudra courber son esprit pour quelques pièces.

Il paraît que mon voisin ne sera plus mon ami

Et que ma prière ne sera pas entendue.

Il paraît que le vent soufflera fort

Et emportera mon amour.

Je sors du tunnel,

Crie et pleure.



***

Amour silencieux

Je suis au milieu des hommes

Comme un vagabond

Parmi des arbres

La nature parle un langage

Que l’homme ne comprend pas

Ou s’il le comprend

Il ne lui répond pas

Le silence est ma parole

La présence comble

Le vide de mon mutisme

Je suis heureux en compagnie

De la vie

Mais ne trouve pas les mots

Pour le lui dire





KÉVIN BRODA

Il se présente :