Mouvement régulier des lèvres

Bouche-mot sur la parole

Son sens qui ne te parvient pas

Dans le bruit du monde s’affiche la cacophonie

Souples sifflements à tes oreilles

Où sonnent simples échos antiques

Les alphabets de toutes ces personnes qui t’appellent

S’entrechoquent les cohortes de consonnes

Et résonnent ces mélodies que tu vois en elles

S’oublient les lèvres à travers le verre

Au dévers de l’être de ces phrases qui te sont destinée

GÉRARD LEYZIEUX