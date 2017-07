Extraits de Debout dans tes yeux - Editions Unicité, 2017.

*

J'ai besoin d'eau Les cœurs aussi secs que des pommes de pin Les visages de verre, si fragiles qu’ils explosent

Les larmes rondes et durcies du poème Les cordes de violoncelle dans la gorge, râpeuses

Les pièces intérieures, rugueuses, qu’on ne visite jamais

Les tatamis, rêches, sous les pieds J’ai besoin d’eau.

Nous avons tous besoin d'eau.

Arrose-moi.

Arrose-nous, à la racine. J'ai les longs claviers brûlés jusqu'aux pointes

Tu dis qu'ils sentent bon, avec leur odeur de soleil

Je trouve qu'ils sonnent faux

L'amour a défait devant moi ses vieux cheveux

Et j'ai eu peur. Nuage, et nuage, et puis ciel

Inspirer, inspirer et puis mourir Nue sous la lumière éparpillée des pleurs

Je te dis : dormons en étoile

En une étoile étroite et repliée

Lovons-nous, encore une fois, dans notre nid de cendres. * La mer s'éloigne La mer s'éloigne progressivement de nos chambres à coucher Ou bien ce sont nos maisons qui se sont retirées de l'océan depuis longtemps ? La poésie consiste en un étirement de la lumière. Il y a ceux qui passent leur temps à naître et ceux qui espèrent ne pas mourir. Le soleil entend la nuit venir. Et l'aube, somnolente, encore toute allongée contre le drap noir... Violente tempête et pluie de mots sans lettres, ô plénitude ! J'ai peur qu'une ligne folle rattrape tous les mots écrits, les rature Mais je tiens mon visage ouvert Derrière les tentures tirées les volets rabattus Pour attraper ces nuits qui teintent les suivantes * Jeux On pourrait jouer à reconnaître les parfums On pourrait jouer à se lancer des éventails Des myriades de flacons de saké Des foules de paravents colorés pour se cacher J'écrirais à la lueur de la lune, sans rien y voir Les lettres se superposeraient. Se brouilleraient. S'annuleraient. On oublierait L'éphémère écume, l'inconsistante rosée J'imprègnerais toutes mes robes d'encens Je mettrais des feuilles d'érable, des fleurs de cerisier Nues dans mon petit bain blanc d'Occident Il y aurait sur le bord, pour toi, un gros cigare et un verre de whisky sur glace Je passerais ma vie entière sur l'eau allongée sur les bateaux Comme une grande dame du Japon La tête à l'envers, faisant du ciel le lac, du lac le ciel * La mer entière dans la baignoire J'ai voulu mettre la mer entière dans la baignoire. Mais l'été, il y a trop de lumière. Alors je n'y voyais plus. Ça a débordé. Tu ne me voyais plus ! Je ne te voyais plus ! On ne se voyait plus ! L'hiver, je pouvais m'abriter dans ta grande ombre et me cacher dedans Mais l'été... Je l'ai mise, toute la mer, entre les carreaux de la baignoire. Et nous avons débordé. Maintenant, tous ces baisers, à côté de mes lèvres Juste, à côté Mes yeux brouillés regardent le mur. Ils pensent au silence souriant des tiens, oh ce silence Comme je n'en ai trouvé que dans les grands lacs Sur mon épaule droite, ma bretelle tremble Le ciel a un haut-le-corps Je le vois se contracter, puis s'humidifier Je sens tout l'air passer entre mes jambes écartées Désormais, j'occupe mon temps à effleurer du bout du doigt l'univers en braille Pour essayer encore, malgré tout, D'en rapporter pour toi les contes du silence. *** Extraits des Impromptus de bord de piscine, Editions La Lucarne des Ecrivains, 2017. * En bikini les cuisses à l’air Gouttes d’eau sur la peau

Du bout des doigts je soulève Ma chaise longue en plastique La déposer un peu plus loin Et suivre le soleil Pour lui, je ferais le tour de l’horloge De la piscine

C’est-à-dire, enfin, du monde entier Une heure après, presque brûlée Il me faut inverser

Le sens de mes tours

La rotation de tous mes sens Mon corps qui tient

Mon corps qui ne tient pas J’observe de près, étourdie

Sous son parasol rouge, alanguie : Ma Fragilité * Écarter le bas de son maillot de bain Pour laisser passer l’eau, un peu Qu’elle saisisse de froideur Tout en restant couverte Un peu *

Je veux écrire des secrets

À propos des secrets

Sur des secrets à propos des secrets Pour que dans les marges

Vous puissiez écrire

Vos étoiles à vous

Vos oeuvres sanguines Allonger les couleurs, les oiseaux

Les ailes des cigales, celles des lauriers en fleurs Les larmes et les sourires

Entre les feuilles

De la naissance et de la mort Il faudrait aussi qu’entre les lignes, parfois On puisse fermer les yeux * J’ai mis mon amour à sécher sur un fil Être en déshabillé

Quand on y pense

C’est quand même quelque chose * Je planterais tout autour des parterres de fleurs, des arbres luxures

Je te ferais gober grenade après grenade

Rouge après rouge J’installerais des fontaines et leurs multiples bouches Puis j’en deviendrais une Je rêve de fleurs en plein désert

De tulipes moirées

Quels ornements pour découper ton ciel ? Je rêve de cyprès, d’agrumes, de vignes et de palmiers J’ai le culte de la beauté cachée Moi, je camperais la rose. * Cette nuit, il y a eu un petit fantôme Et j’ai eu peur

Une porte a violemment claqué Dans le couloir tout près M’a réveillée, sursauté J’ai marché pieds nus

Pour aller voir

Sur les carreaux des nuits

Les mille-pattes, les araignées J’ai pensé le plus fort possible à

Colette

« Cette saison à fenêtres ouvertes

Et chandelles allumées, moustiquaires étirées » Laissé

Les chandelles allumées Les moustiquaires étirées Pas les fenêtres ouvertes J’ai eu si peur De l’enfant que j’étais *

CÉLINE ESCOUTELOUP

Elle se présente :