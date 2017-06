L'infini royaume des songes

La vie est un mystère,

Elle nous offre du temps, mais finit par arrêter nos cœurs,

Elle nous offre l'amour mais l'accompagne du désespoir,

Elle nous regarde, seule, les yeux lourds de rêves,

S'élevant au delà des nuages, s'égarant par delà l'océan...

Loin de tout elle nous emmène quand nos pensées se troublent

Des voyages de la peine, qui retrouve sa route.

Notre monde n'est pas ici,

Notre monde est dans l'infini royaume des rêves,

Sur tes lèvres et dans tes yeux ...

N'avance plus, respire, car tout ceci n'est qu'une illusion,

Un doux mensonge qu'il te faut oublier,

Pour ne plus jamais pleurer, et perdre tes larmes.

Existe à travers moi, comme j'existerai à travers ton sourire,

Et partons ensemble, partons ensemble sans revenir,

Dans l'infini royaume des rêves.

Regarde la lumière tout au bout du tunnel,

C'est là qu'il faut aller en nageant sous la glace

De notre triste cité, la pire des rencontres,

Et qu'il nous faut laisser couler dans l'ombre...

D'ici je le vois, l'infini royaume des songes !

***

Cher Prince

Navré de vous déranger cher prince,

Mais n'y aurait-il pas quelques tromperies

Du sommet de votre couronne ?

À minuit des cris s'élèvent

Quand le temps des cloches sonne,

Étalant, prompt, sa vengeance sur le peuple du pays.

Vous qui êtes notre sauveur,

Notre guide devant le père,

Je ne vois qu'un vaste piège s'effondrant sur tous les hommes !

Un tyran qui a vendu sa propre mère au supplice,

Ayant apporté l'enfer du plus profond des abysses,

Une infamie grandissante sur nos plus belles contrées.

Un démon vous a suivi dans le berceau des naissances

Aspirant la bonté même qui éveillait votre cœur,

Tout des liesses s'est envolé faisant place à la terreur

Qui se nourrit chaque nuit du joyau de l'espérance.

***

Les hommes du déni

L'homme est faible et cruel,

C'est à cause de l'homme que notre monde est plongé dans un tel brasier,

Et comme la plupart des malades mentaux vivant dans le déni,

Il est persuadé que ses actions sont justes et lourdes de sens.

Toutes les alertes lui ont été données, toutes :

La mer a voulu l'ensevelir, le soleil a voulu le brûler,

L'air a voulu l'étouffer, ses propres frères ont voulu l'anéantir,

Bien avant de le tuer !

Mais rien n'a soigné son cœur, rien ne lui a ouvert les yeux,

Et le pire de tout ça ,

C'est qu'aujourd'hui il cherche des solutions à un désastre qu'il a lui-même dessiné !

Mais là encore dans son inépuisable folie il se trompe de route ...

Il pourrait revenir sur ses pas,

Mais il est devenu esclave d'un système qu'il a bâti trop vite

Faisant de l'existence une pièce de théâtre

Mise en scène par des fous et destinée à des esclaves !

MATHIEU CLOBERT

Il se présente :

Auteur-compositeur-interprète.

Mathieu Clobert est né le 8 janvier 1992 à Bruxelles.

Évoluant dans la composition et l'écriture depuis plusieurs années, sortant plusieurs disques depuis 2010 dans un style sombre et poétique et arpentant des scènes belges comme les Francofolies, il décide début 2016 que son écriture peut évoluer sans musique et se lance dans l'écriture d'un recueil de poésie et de contes « l'âme immortelle » comprenant des textes en prose et en vers. Mathieu Clobert s'intéresse à l’ésotérisme, de nature croyante, la mort et tout ce qui se trouve au delà de ce que l'homme peut voir influence grandement son écriture et son grand intérêt pour la liberté .