LE CAPITAL DES MOTS - MARIE-FRANCE OCHSENBEIN

MARIE-FRANCE OCHSENBEIN

Elle se présente :

Marie-France OCHSENBEIN née le 26 octobre 1971 en Seine-et-Marne.

Attirée par la poésie et son univers dès le plus jeune âge, j’ai commencé mes premiers essais d’écriture à l’âge de 15 ans J’aime proposer au lecteur un arrêt sur image de quelques minutes dans une vie mouvementée sur des impressions, expressions, sentiments, curiosités tant sur l’homme, notre société en langage simple pour tenter de révéler émotions, rire, rêve ou interrogation. Mon amour des mots me pousse sans cesse vers de nouvelles explorations et expériences rendant chacun de mes textes particulier.

1 er prix de la Colombe Poétique et Artisanale « Paix et Solidarité » en 1998. Membre de l’Etrave et Poètes sans Frontières.

Participation à des revues web : L’Ampoule, F Word, Short Edition et à des revues papier : La Tribune du Jelly Rodger, l’Etrave, Microbe, Chemin faisant, Traction-Brabant, Le Cafard hérétique, fanzine Zebra.

Sélection de textes dans plusieurs anthologies telles que Poètes sans Frontières, Prix Lucien Laborde 2015 (mars 2016) et anthologie Flammes Vives Tome 2 et 4 (mai et décembre 2016), anthologie Flammes Vives Tome 1 (mai 2017).

Recueil de poésie ENTRE CIEL ET TERRE publié aux Editions Nouvelles Pléiade Paris.

Je suis attachée à une poésie libre de toute contrainte permettant au poète de révéler cette petite voix intérieure qui gronde pour mettre en lumière certains grands sujets humains. J’aime également remettre en avant certaines techniques poétiques un peu oubliées telles que les acrostiches, les calligrammes, poèmes typographiques ou épigrammes.