Biographie

Maria Zaki est une poétesse et écrivaine marocaine d'expression française. Découverte en 1992 par l'écrivain marocain Abdelkébir Khatibi, elle a publié ses premiers poèmes auprès de lui dans la revue Poésie 94 de Pierre Seghers en 1994. Docteur d'État es-Sciences, après avoir enseigné à l'Université au Maroc, elle occupe le poste de directrice de recherche et de développement dans l'industrie chimique en France où elle réside depuis 2002. Elle est membre de P.E.N. Club International et de son Women Writers Committee, de l'Association vaudoise des écrivains et de la Société des écrivains des Nations Unies à Genève.

Elle a la double nationalité marocaine et belge.

Ses sujets de prédilection sont : le statut de la femme dans les pays arabes, le silence, la quête spirituelle, l'altérité et l'aimance.

Elle compose avec le poète Jacques Herman une poésie à deux, intitulée : Poésie entrecroisée.

Bibliographie

Poésie

Voici défait le silence , Paris, Société des écrivains 2006, réed. Edilivre 2009.

Entre ombre et lumière , Paris, Edilivre 2007.

Et le cheval se relève , Paris, Edilivre 2009.

Le Velours du silence , Paris, L'Harmattan , 2010. Préface de Abdelmajid Benjelloun.

Sur les dunes de l'aimance , Paris, L'Harmattan, 2011. Préface de Nicole Barrière.

Soudain les roses pourpres , Paris, L'Harmattan, 2012.

Le chemin vers l'autre , Bilingue (français-arabe), Paris, L'Harmattan, 2014. Préface de Abdelouahad Mabrour.

Poésie entrecroisée

Et un ciel dans un pétale de rose, Poèmes entrecroisés , coécrit avec Jacques Herman, Paris, L'Harmattan, 2013.

Risées de sable, coécrit avec Jacques Herman, Paris, L'Harmattan, 2015.

Un tout autre versant, coécrit avec Jacques Herman, Paris, L'Harmattan, 2016. Préface de Jacques Tornay.

Hormis le silence, Poésie entrecroisée, coécrit avec Jacques Herman, Bilingue (français-arabe), Paris, L'Harmattan, 2017.

Romans, Nouvelles, Théâtre

Histoires courtes du Maroc , nouvelles, Paris, Société des écrivains, 2007.

Triptyque fantastique , roman, Paris, Edilivre, 2008, réed. L'Harmattan, 2015. Prix Gros Sel du Public 2009, Bruxelles.

Maktoub et autres nouvelles , Paris, Edilivre, 2009.

La Fable du deuxième sexe , roman, Paris, L'Harmattan, 2011. Préface de Jacques Herman.

Malgré la lumière du phare , théâtre, Amazon, 2014.

Participation aux revues et aux anthologies

Poésie 94 , Revue littéraire, Éditions Pierre Seghers, Paris, 1994.

Sillages , Revue de l'Association vaudoise des écrivains, Lausanne, de 2010 à 2015.

Nous la multitude , Anthologie poétique de Françoise Coulmin, Ed. Le Temps des Cerises, Montreuil, 2011.

Plein Sens, La poésie au cœur de la cité , Revue de poésie, Ed. La Ruche des Arts, Paris, 2013.

Liberté de créer, liberté de crier, Anthologie poétique du P.E.N. Club français (Poètes, Essayistes, Nouvellistes), Ed. Henry - Les Écrits du Nord, Montreuil sur mer, 2014.

Né demain, Hommage collectif à Abdelkébir Khatibi , Mourad El Khatibi, éd. Slaiki Akhawayne, Tanger, 2014.

60 poèmes contre la haine , Anthologie poétique de Nicole Barrière, Ed. Amazon, 2014.

Anthologie islandaise des poètes francophones du monde arabe , Thor Stefansson, Ed. Oddur, Reyjavik, 2014.

Ex Tempore , Revue littéraire internationale de la Société des Écrivains des Nations unies à Genève, 2014.

À la dérive , Anthologie poétique de Nicole Barrière, Ed. Amazon, 2015.

Eloge et défense de la langue française. Anthologie des poètes francophones planétaires , Pablo Poblète et Claudine Bertrand, Ed. Unicité, Saint-Chéron, 2016.

Revue Arts-Sciences & Littérature, Ed. LABASE, Paris, 2016.

Cahier de la SEV (Heft des WSV), Sion, 2016.

Prix littéraires

Prix Gros Sel du Public du roman à Bruxelles en 2009.

Prix Naji Naaman de Créativité à Beyrouth en 2013.

Prix des écrivains valaisans en Suisse en 2013.

Prix de Poésie 2015 du Bureau Culturel de l'Ambassade d'Égypte à Paris (Festival de la Diversité Culturelle-UNESCO).

