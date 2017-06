Que la vérité jaillisse









Le mensonge et l’indifférence, plus que les chaînes

Me laissent des marques

On enterre mon nom dans la nuit obscure

Loin des yeux témoins

On creuse plus profond qu’un abîme sans fond

Pour que le soleil ne ravive pas ma mémoire

Mais une main finement se glisse

Et me tend un message

Où était écrit le nom de mes aïeux

Les fleuves alors se déchirèrent,

Les arbres hurlèrent, dans la langue de ce ventre qui m’a porté,

L’injustice qui m’a cousu la bouche

Et la terre, ce sol qui porte sur son dos les mausolées de l’histoire

Et ce sang qu’on veut éponger

Me libéra de ses entrailles

Pour que je puisse graver pour toujours

Sa vérité sur les murs de l’immortalité.

KACEM ISSAD

Il se présente :

Biographie :





Kacem ISSAD est un poète et écrivain algérien diplômé en sciences économiques après un court passage par le centre d’anthropologie social et culturel (CRASC), il est aujourd’hui cadre supérieur dans une banque publique. Grand lecteur et épris de livres d’histoire, d’anthropologie, de roman et de poésie, il se décide alors de se consacrer à sa plus grande passion l'écriture, afin de laisser une empreinte positive sur cette terre. Une passion qui lui a été inculquée par son grand-père paternel.





Il a reçu des prix dans divers concours de poésie et ses poèmes ont été publiés dans des revues littéraires, des sites et des anthologies poétiques.





Il a à son actif plusieurs ouvrages soit publiés ou en attente de publication.





Principales œuvres publiées :

« Tout simplement, Moi » un recueil de poésie aux éditions Edilivre.

« Réveillez-vous…, de grâce ! » un pamphlet aux éditions Edilivre.

« Je subis, mais je n’accepte pas » un pamphlet aux éditions Edilivre.

« Le Noir et le Blanc en noir et blanc » un recueil de poésie aux éditions Alger-Livres.

« Quand la liberté s’éveille » un recueil de poésie aux éditions Alger-Livres.