A Jeanne née Saby, ma mère

Mes enfants quelle histoire ! je n’ai plus de mémoire, plus de souvenirs, plus de passé.

Trotte souris trotte, dans ma tête pauvre linotte le fil du temps s’est embrouillé.

J’ai tant de mal à dire et le cœur en pelote.

Alors au bord des mots je pose des sourires mais j’ai pour un visage ou l’écho d’une voix, sur le bout de la langue une larme, parfois.

Sans doute est-ce d’avoir tant aimé que tangue la lourde barque de mon cœur.

Mais ne craignez jamais qu’infidèle il ne vous trahisse, contre l’indifférence et l’oubli mon cœur est une citadelle.

Quand la faux contre lui portera son ultime assaut, soyez en sûrs, c’est mon amour qui aura le dernier mot.

Ô mes enfants que je chéris ne craignez pas de vivre, n’ayez de souffle que d’aimer et sur la vitre de l’aube quand point le jour prenez un peu de temps au temps, essuyez le givre pour voir au loin l’amour bleuir vos neiges d’antan.

JACQUES ROLLAND

