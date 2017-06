à LR

LA FENETRE OUVERTE

Dehors

Battements d’ailes et friselis des feuillages

Dedans

Un merle ponctue la voix sereine

Monde d’ascensions, d’espoirs et de larmes

Modelé par un christ-oiseau

Souffert par l’enfant volé envolé

Le fils de l’homme et le fils de l’autre

Raviver la parole et l’image

Pétrir l’écho et le reflet en pâte de lumière

Qu’ainsi la présence froisse l’air

Présence

Légère et fidèle comme les printemps

Souveraine comme cette fillette sous un pommier

Bravant jadis la guerre dans son abri de fleurs

Aux confins du cœur

Sur une crête du temps

Fleurit continûment l’arbre bienveillant

Elle y retrouve ses voyageurs ineffables

Dilater le présent

C’était un jour ensoleillé, n’est-ce pas ?

***

LA GRANDE FUGUE

II.

La lumière

Une poignée d’oiseaux

Tout ruisselle

Du feu crissant des genêts

Ricochent des tremblements de soleil

Clartés prolongées dans les sonnailles

Marguerites libérées des prophéties

Tout se tait qui ne soit oiseaux ou grillons

Plus rien ne pèse pas même les pensées

Peur abandonnée dans les bois sombres

Débris de nuit enfermés dans la neige

Séisme lent dans le parfum sourd des narcisses

C’est le grand corps de la terre

Gorgée d’eau vaillante et d’astre tiède

Un homme une femme

Une coulée d’ombellifères

Ils avancent

Souverains

GHYSLAINE LELOUP

Ghyslaine LELOUP , née le 1 er février 1956. Travaille depuis 1984 dans le milieu artistique, notamment dans les domaines de la musique et des arts visuels (IRCAM/Pierre Boulez ; La Fenêtre, collectif d’auteurs-photographes; Sunshine/Stéphane Tchalgadjieff, producteur de cinéma -dont India Song de Marguerite Duras, Out 1 de Jacques Rivette, Le Diable probablement de Robert Bresson). Publiée en poésie depuis 2000.

BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE

RECUEILS

Le Rêve aux mains lentes. La Bartavelle éditeur, 2001

L'Ange de sable. Editions Encres Vives, 2003

La joie, pourtant. Hélices Poésie 2006

Sur le seuil, promis. L’Harmattan-Accent tonique, 2013

Nuit chorale, son soleil sous les paupières (préface d’Emmanuel Merle). Editions Unicité , 2016

Bien à vous, co-écrit avec Noël Roch (préface d’Alain Vircondelet). A paraître aux Ed. Unicité

ANTHOLOGIES

pas d’ici pas d’ailleurs. Edition Voix d’Encre, 2012

Dires d’elles . Edition Hélices, 2010

Anthologie poétique, Francopolis 2008-2009. Editions Clapas, 2009

Anthologie. Editions Encres Vives/Michel Cosem 2004

TEXTES EN REVUES ET AILLEURS

Insertion de poèmes dans des livres : "Femmes contre les guerres" de Marlène Tuininga, Ed. Desclée de Brouwer ; "Mon frère" du peintre Noël Roch. Atelier CouckéRoch

CD : Gérard Pitiot «Féminins Poèmes : 12 chants d’elles et 2 des îles»

Revues : Encres Vagabondes, Comme en poésie/Jean-Pierre Lesieur, Friches-Cahiers de Poésie Verte/Jean-Pierre Thuillat, Hors Jeu/Jean-Michel Fossey, Les Voleurs de Feu/Yann Orveillon, Portulan/Martine Magtyar, Diptyque/Florence Noël, Poésie/première

Internet : La toile de l’Un/Alain Boudet ; Bibliothèque Insulaire ; Terre de Femmes/Angèle Paoli ; Le Capital des mots/Eric Dubois ; Terre à Ciel/Cécile Guivarch ; Beauty will save the world/Stéphane Chabrières ; Emilla Gitana ; Recours au Poème/Gwen Garnier-Duguy et Matthieu Baumier ; Ce qui reste/Vincent Motard-Avargues.