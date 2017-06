Un suffisant marasme m’assaille

Il est moins tard sur l’avenir

Et pourtant ces heures sans chiffres

Ce soleil sans nuages ni lune

M’usent le passage attentif du silence

Un sifflement de vent m’effleure

Sous un jour de printemps pluvieux

Je l’ai protégé cet ennui de ces jours étendus

Monts arasés, plaines et marécages

Plus de sons seuls des souffles

Un suffisant marasme m’enlace

Alors que rien d’autre ne se passe

Sinon cette aspiration de spasmes magmatiques

GÉRARD LEYZIEUX